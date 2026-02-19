Cât timp îl poate reține poliția britanică pe Andrew, fratele Regelui Charles. Ce nu se știe acum

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat joi pentru conduită necorespunzătoare într-o funcție publică. BBC explică ce implică de fapt arestarea fostului prinț britanic.

Potrivit BBC, fostul prinț Andrew poate fi reținut cel mult 96 de ore, dar acest lucru ar necesita mai multe prelungiri din partea ofițerilor superiori de poliție și a unei instanțe judecătorești.

În majoritatea cazurilor, suspecții sunt reținuți timp de 12 sau 24 de ore, după care sunt fie acuzați, fie eliberați în așteptarea continuării anchetei.

Andrew va fi plasat într-o „celulă într-un complex de detenție” dotată doar cu „un pat și o toaletă”, unde va aștepta până la interogatoriul poliției. El „nu va beneficia de niciun tratament special”.

Ce nu se știe deocamdată despre arestarea fostului prinț Andrew

Încă sunt multe lucruri necunoscute despre arestarea fostului prinț.

Până acum, nu este clar la ce oră a fost arestat Andrew și nici unde este reținut.

De asemenea, nu se cunosc: