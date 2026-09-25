Cât va costa rovinieta în România, față de Bulgaria și Ungaria, după noile modificări care intră în vigoare la 1 octombrie

România schimbă, de la 1 octombrie 2026, modul în care calculează rovinieta pentru autoturisme. Pentru prima dată, tariful nu mai este unic pe categorie de vehicul, ci depinde și de norma de poluare Euro a mașinii. Cum se compară noile tarife cu vinietele similare din Bulgaria și Ungaria, cele două țări vecine prin care trec cei mai mulți șoferi români în drum spre Grecia, Turcia sau vestul Europei.

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Rovinieta în România se scumpește pentru mașinile mai poluante

În prezent, pentru un autoturism un șofer plătește în România un tarif unic, indiferent de vechime sau normă de poluare: 262,92 lei pentru rovinieta anuală, conform tarifelor oficiale CNAIR valabile în septembrie 2026, stabilite prin vechea Ordonanță a Guvernului nr. 15/2002.

De la 1 octombrie, suma anuală va fi diferențiată pe trei praguri:

254 de lei pentru mașinile electrice sau Euro VI (practic neschimbat)

292 de lei pentru cele Euro IV-V,

330 de lei pentru cele Euro III sau mai vechi – o creștere reală doar pentru mașinile mai poluante, așa cum am detaliat într-un articol separat.

Vinieta din Bulgaria nu ține cont de norma de poluare, dar tot e mai scumpă

În Bulgaria, sistemul funcționează, de asemenea, prin vinietă electronică (e-vinyeta), introdusă în 2019. Dar calculul este complet diferit: tariful este unic pentru toate mașinile din categoria I (sub 3,5 tone), indiferent de norma de poluare, și variază doar în funcție de perioada de valabilitate – o zi, weekend, o săptămână, o lună, trei luni sau un an.

De la 1 august 2026, Bulgaria a majorat toate aceste tarife cu 30%, prima scumpire din 2019 încoace. Astfel, vinieta anuală a ajuns la 64,5 euro, față de 49,6 euro înainte. Înseamnă circa 340 lei.

Preț de aproape patru ori mai mare în Ungaria

În Ungaria, autoturismele folosesc sistemul de „matrica” (e-vinietă), separat de HU-GO, sistemul de taxare pe kilometru aplicat camioanelor peste 3,5 tone.

Practic, vecinii maghiari folosesc o arhitectură similară, în linii mari, cu perechea Rovinietă-TollRo care ar urma să intre în vigoare de la 1 octombrie în România.

Pentru categoria D1 (autoturisme), tariful e tot unic, fără diferențiere pe norma de poluare, dar variază pe durat și pe acoperire teritorială: vinieta poate fi cumpărată doar pentru un județ sau pentru întreaga rețea națională. Tarifele sunt ajustate anual, în funcție de inflație.

Vinieta anuală națională costă 61.760 de forinți, adică aproape 895 de lei.

Comparație România – Bulgaria – Ungaria – tarife rovinietă/vinietă anuală pentru autoturisme

Țară Tarif anual Echivalent RON Mod de calcul România (actual, până la 30 sept.) 262,92 lei 262,92 lei Tarif unic pe categorie România (Euro VI/electric, din 1 oct.) 254 lei 254 lei Diferențiat pe normă de poluare România (Euro IV-V, din 1 oct.) 292 lei 292 lei Diferențiat pe normă de poluare România (Euro III-0, din 1 oct.) 330 lei 330 lei Diferențiat pe normă de poluare Bulgaria (din 1 aug. 2026) 64,5 euro / 126,15 leva 339 lei Tarif unic, fără diferențiere Euro Ungaria (tarif național) 61.760 forinți 895 lei Tarif unic, fără diferențiere Euro

Comparate direct, la cursul de schimb valabil la mijlocul lunii septembrie 2026, rovinieta românească rămâne, de departe, cea mai ieftină dintre cele trei, chiar și după majorarea din octombrie pentru mașinile mai poluante.

Practic, chiar și un șofer român cu o mașină veche, încadrată Euro III sau mai jos, va plăti anul viitor 330 de lei pentru rovinieta românească – ușor mai puțin decât tariful bulgăresc și puțin peste o treime din cel unguresc.

Pentru un șofer român care merge în vacanță pe litoralul bulgăresc sau grecesc, chiar și cu scumpirea de 30% din august, vinieta bulgărească pentru câteva zile costă între 5 și 10 euro (aproximativ 26-53 de lei), o sumă comparabilă cu rovinieta românească pe perioade similare. Diferența majoră apare doar la abonamentele anuale, relevante mai ales pentru cei care traversează frecvent granița.