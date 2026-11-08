Câtă apă fierbinte trebuie injectată în rețeaua Bucureștiului în fiecare oră pentru a compensa pierderile. Iar problema e mai mare decât cea a termoficării

Pierderile din rețeaua operată de Termoenergetica sunt enorme afirmă duminică ELCEN, care spune că trebuie să introducă din această cauză foarte multă apă fierbinte în plus în sistem.

Este vorba de 1.860 tone de apă fierbinte pe oră (1.860.000 litri de apă fierbinte pe oră), o cifră ce indică multe avarii și șantiere de termoficare deschise, afirmă ELCEN într-un comunicat de presă.

„Din cauza pierderilor din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, se înregistrează scurgeri mari de apă în pământ, astfel încât agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii de presiune și temperatură optimi, având drept rezultat furnizarea deficitară în locuințe. Practic, o cantitate impresionantă de apă tratată de ELCEN și adusă la parametrii necesari funcționării sistemului se pierde în rețeaua de transport și distribuție, înainte de a ajunge la consumatori”, acuză aceasta.

Potrivit ELECEN, un exemplu relevant este CET București Sud, unde debitul de apă de adaos ajunge constant la peste 900 de tone pe oră, echivalentul a peste 900.000 de litri de apă în fiecare oră.

Doar pentru compensarea pierderilor din rețeaua Termoenergetica asociate acestei zone, trebuie asigurată o cantitate de apă de aproximativ 15.000 de litri în fiecare minut.

Care sunt consecințele negative, potrivit ELCEN:

Suprasolicitarea instalațiilor de tratare a apei. Acestea trebuie să pregătească un volum mult mai mare de apă decât cel pentru care sunt dimensionate în regimul de avarie.

Creșterea consumurilor tehnologice și energetice. Tratarea apei presupune consum de energie, reactivi chimici și alte resurse.

Solicitarea suplimentară a echipamentelor. Pompele, instalațiile de tratare și celelalte componente ale circuitului de adaos funcționează în condiții de solicitare excesivă, cu riscuri pentru fiabilitatea și disponibilitatea lor.

Creșterea riscului de instabilitate a funcționării. Dacă pierderile din rețea continuă, instalațiile pot ajunge în situația în care nu mai pot compensa necesarul de apă al sistemului, ceea ce poate afecta menținerea parametrilor tehnologici de funcționare.

Problema e mai mare decât cea a termoficării

ELCEN spune că efectele acestei situații depășesc sfera alimentării cu energie termică, în condițiile în care centralele sale sunt unități de cogenerare, care produc simultan energie termică și energie electrică, aceasta din urmă fiind livrată în Sistemul Energetic Național și contribuind la alimentarea cu energie electrică a Bucureștiului.

„Suprasolicitarea instalațiilor și funcționarea prelungită în afara parametrilor normali pot conduce la restricționarea funcționării grupurilor energetice sau chiar la indisponibilizarea acestora. Într-o asemenea situație, nu este afectată doar capacitatea de furnizare a agentului termic, ci și producția de energie electrică”, se afirmă în comunicat.

Astfel, indisponibilizarea unor grupuri energetice ELCEN ar însemna pierderea unor capacități de producție conectate la SEN, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra echilibrării sistemului energetic și asupra resurselor necesare pentru acoperirea consumului de energie electrică al Capitalei.