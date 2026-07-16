Câtă înghețată poate mânca un copil vara? Răspunsul medicului nutriționist

În zilele călduroase de vară, puține lucruri îi bucură mai mult pe copii decât o înghețată. O primesc după o zi la piscină, într-o plimbare prin parc, în vacanță sau pur și simplu pentru că este foarte cald afară. Tocmai pentru că apare atât de des în rutina verii, mulți părinți ajung să se întrebe unde este limita: cât de des poate mânca un copil înghețată fără ca acest obicei să devină o problemă?

Răspunsul nu ține de un număr fix de cornete pe săptămână. Contează vârsta copilului, alimentația lui în ansamblu, nivelul de activitate fizică și, mai ales, frecvența cu care desertul ajunge în meniul zilnic. Am discutat cu dr. Oana Ciuhureanu Merchea, medic de familie cu competență în nutriție și boli metabolice, câtă înghețată îi putem da unui copil fără a-i pune sănătatea în pericol.

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