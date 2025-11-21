Cătălin Drulă, atac la Băluță și Ciucu: „Au permis speculatorilor imobiliari să contruiască în disprețul regulilor de urbanism”

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat, la Prima TV, că nu va renunţa la candidatura sa pentru Primăria Generală, arătând că Bucureştiul are nevoie de o candidatură care să reprezinte lupta cu tentaculele mafiilor de partid. El i-a criticat pe cei doi contracandidaţi din partea PSD şi PNL, pe care i-au acuzat că au tolerat construcțiile speculatorilor imobiliari, făcute prin încălcarea regulilor de urbanism.

Întrebat ce l-ar putea determina să îşi retragă candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă a răspuns: „Nimic”.

„Bucureştiul are nevoie de o candidatură care să reprezinte lupta cu mafia imobiliară, cu tot răul care a fost făcut acestui oraş de tentaculele mafiilor de partid. Sunt foarte încrezător în candidatura noastră, sunt încrezător şi pentru ce va urma după 7 decembrie, pentru că e doar un prim pas, e bătălia pentru primărie, dar cu parteneriatul pe care îl am şi-l avem noi, USR-ul, cu Nicuşor Dan, vreau să zdruncinăm din temelii nişte sisteme care au fost croite prost încă de pe vremea lui Adrian Năstase şi vreau să zgâlţâim puţin şi să zguduim toată această imobilitate, nişte sisteme proaste de buget, sisteme care lasă oraşul să fie distrus cu PUZ-uri la care au achiesat inclusiv contracandidaţii mei Băluţă şi Ciucu”, a adăugat Cătălin Drulă, citat de News.ro.

El a spus că cei doi contracandidaţi care reprezintă PSD şi PNL şi care deţin funcţii de primari de sector au acţionat în moduri similare în sectoarele pe care le administrează, în ceea ce priveşte dezvoltarea pe plan urbanistic.

„Băluţă şi Ciucu amândoi în sectoarele lor au permis speculatorilor imobiliari să construiască în dispreţul regulilor generale de urbanism. Este un fapt care a fost afirmat inclusiv de preşedintele României Nicuşor Dan atunci când a spus că mafia imobiliară a găsit teren fertil la sectoare”, a adăugat Cătălin Drulă, dând exemple concrete de proiecte imobilioare controversate care s-au dezvoltat în sectoarele 4 şi 6 şi spunând că acestea reprezintă dovezile privind afirmaţiile sale.

Drulă a amintit că cei doi contracandidaţii ai săi au candidat anul trecut împreună la alegerile locale de anul trecut și au făcut strategia de campanie împreună. Referindu-se la contracandidatul său din partea PNL, Drulă a spus că nu crede că Ciucu ar fi corupt, dar „întoarce capul”

„Domnul Ciucu eu nu cred că este corupt, el personal, nu cred că a luat mită, spre deosebire de ce vedem prin părţile celelalte, dar e un fel de a întoarce capul şi un fel de a vedea politica în care închizi ochii la rău, întorci capul. Eu îl ştiu pe Ciprian bine, am stat la multe beri împreună. El are credinţa profundă, ca să faci ceva trebuie să mai întorci şi capul, care într-adevăr există mult şi în societatea noastră. Eu am un crez fundamental diferit, eu cred că trebuie să dai un model de verticalitate ca lider şi mai ales ca lider al Bucureştiului”, a mai spus Cătălin Drulă.