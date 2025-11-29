Cătălin Drulă, ultimatum pentru Ciprian Ciucu. „Bucureştiul nu are nevoie de un primar laş”

Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îi cere contracandidatului liberal Ciprian Ciucu să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie sau să se retragă din competiţia electorală, argumentând că Bucureltiul nu are nevoie de un primar laş.

„Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală şi fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc o astfel de dezbatere, organizată de Presshub şi Freedom House, dar niciunul dintre cei doi nu a răspuns invitaţiei. Bucureştenii au dreptul la competiţie de soluţii şi viziuni astfel încât să pună ştampila în deplină cunoştinţă de cauză”, a afirmat Drulă, potrivit unu comunicat al USR, citat de News.ro.

În opinia sa, e o lipsă de respect faţă de bucureşteni să fugi de dezbatere.

„Dacă de la Daniel Băluţă nu am aşteptări, de la Ciprian Ciucu aveam aşteptari. Ciprian Ciucu cere voturile electoratului de dreapta dar nu dă şansa acestui electorat exigent să aleagă în urma unei dezbateri. Îi e frică de dezbatere. Îi e frică de faptul că într-o dezbatere alegătorii îi vor vedea complicităţile”, a afirmat candidatul USR la Primăra Capitalei.

Fostul ministru al Transporturilor i-a cerut lui Ciucu să aibă două dezbateri săptămâna aceasta, „pentru ca alegătorii de dreapta să decidă cine va continua drumul onest început de Nicuşor Dan”.

„Dacă nu vine la dezbatere îi cer să se retragă. Bucureştiul nu are nevoie de un primar laş, care fuge de critici şi de responsabilitate”, a declarat Cătălin Drulă într-o conferinţă de presă.

În conferinţa de presă el a prezentat documente despre care a afirmat că demonstrează că „Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu nu s-au aflat pe drumul onest în mandatele de primari de sector în comportamentul faţă de mafia imobiliară”.

„Ciucu şi Băluţă au rătăcit drumul onest. Ei nu pot să continue ceva ce nu au făcut până nici până acum: un urbanism de calitate, după legi şi reguli şi fără favoruri făcute speculatorilor imobiliari”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă i-a invitat pe toţi cei nehotărâţi să intre pe site-ul său şi să citească soluţiile sale şi viziunea pentru Bucureşti.