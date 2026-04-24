Cătălin Drulă: „Scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă”. Calculele fostului ministru al Transporturilor

Cătălin Drulă (USR) susține că scumpirea la 7 lei a călătoriei cu metroul, aprobată de Ciprian Șerban cu o zi înainte să demisioneze din funcția de ministru al Transporturilor, este „o măgărie pesedistă”, prin care costurile excesive de funcționare și de personal ale Metrorex au fost transferate asupra bucureștenilor.

„Scumpirea călătoriilor Metrorex este o măgărie pesedistă (…) Practic, vorbim de schema pesedistă clasică – costuri umflate, companii de stat mafiotizate – și nota de plată dată populației”, a scris fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, într-o postare pe Facebook.

Drulă susține că cheltuielile cu personalul de la Metrorex au crescut cu 328% în ultimii 10 ani, ajungând în 2026 la 1,1 miliarde de lei, în condițiile în care numărul angajaților este de 5.000, peste un optim pe care-l estimeaază la 3.500.

„Schema umflată de personal este parte din mafia sindicală ale cărei manifestări le-ați văzut în 2021 când eram ministru. Am redus în 2021 de la 5.800 de angajați la 5.000 și ar mai fi urmat restructurări. Dar a venit PSD/Grindeanu la butoane și tot 5.000 avem și azi”, afirmă Drulă.

„Nota de plată e predată populației”

De asemenea, subvenția plătită de stat a ajuns de la 300 de milioane în 2016 la 1 miliard acum, iarcheltuielile de operare s-au dublat în mandatele lui Grindeanu, de la 346 milioane în 2021 la 687 de milioane în 2026.

„La 1 ianuarie 2025, Grindeanu a crescut de la 3 lei la 5 lei călătoria simplă. Dar ghici ce? Deși, creșterea a fost de 66%, în încasări nu s-au văzut decât 35% în plus (de la 261 de milioane la 353 de milioane). Pentru cine înțelege economie, e logic. Cererea de călătorii cu metroul nu e inelastică. Mai clar: oamenii nu merg tot atâta cu metroul indiferent de cât costă”, argumentează Cătălin Drulă.

Din acest motiv, nici noua scumpire nu va aduce încasări mai mari cu 40%, întrucât bucureștenii vor avea tendința să folosească mai mult taxiurile sau mașina personală.

„Exact ce nu ne trebuie într-un oraș poluat și sufocat de trafic. Și în condiții de criză mondială a petrolului (…) Pentru Metrorex e un procent foarte mic de venituri în plus (2-3%). Pentru București e o lovitură mare în termeni de poluare, înghesuială și pierderi economice până la urmă. Dar atâta știe PSD să facă: când nu mai știe pe unde să scoată cămașa, nota de plată e predată populației”, a conchis fostul ministru al Transporturilor.

Cu cât se vor scumpi călătoriile și abonamentele

O călătorie cu metroul va costa 7 lei, de la 1 mai, adică cu 40% mai mult decât costă acum. Scumpirea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a aprobat-o.

Metrorex ceruse următoarele noi tarife:

O călătorie să coste 7 lei – în creștere de la 5 lei

Un abonament lunar să coste 140 de lei – de la 100 de lei

O cartelă valabilă 24 de ore să coste 18 lei – de la 12 lei

Ciprian Șerban a semnat ordinul de ministru cu scumpirea călătoriilor, înainte să-și dea demisia din funcție. Șerban, la fel ca ceilalți miniștri PSD din guvernul Bolojan, a demisionat joi, după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul politic lui premierului Ilie Bolojan.