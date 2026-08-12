Anunțul momentului în televiziune. Cătălin Măruță revine cu o nouă emisiune la cel mai mare rival al PRO TV: „Proiectul a venit într-un moment bun”

La jumătate de an după ce Pro TV a renunțat la Cătălin Măruță, omul de televiziune va reveni pe sticlă cu o nouă emisiune la un post concurent.

Surpriză pentru telespectatorii Antena 1: din toamnă, Cătălin Măruță se va alătura trustului fondat de Dan Voiculescu pentru a prezenta emisiunea „Furnicuțele”, pe care o realiza până acum Denise Rifai.

„O voce pregnantă ȋn peisajul media din România, cu o carieră solidă construită de-a lungul mai multor decenii ȋn radio, televiziune si podcast, Cătălin Măruţă este gata de o nouă provocare în cariera lui. După ce, în ultimele luni, a dezvoltat alături de echipa sa unele dintre cele urmărite formate din mediul online, acesta este gata să revină la pupitrul unui show de televiziune în care va putea îmbina curiozitatea de a-i cunoaște pe invitați, cu abilitatea de a îi înțelege”, a transmis Antena 1 într-un comunicat de presă.

Măruță a declarat că a avut nevoie de timp pentru familia sa și o pauză de la ritmul emisiunilor zilnice în direct, în lunile în care a stat departe de platoul de televiziune, dar acum este pregătit și foarte încântat că din toamnă va începe noul proiect de la Antena 1.



„Furnicuțele a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc”, a spus Măruță.

El a subliniat că modul de lucru îi va permite în continuare să aibă o viață de familie așa cum își dorește, dar și timp pentru alte proiecte pe care le dezvoltă.

„Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele”, a indicat vedeta TV.

Filmările pentru sezonul doi al emisiunii Furnicuţele, de la Antena 1, urmează să ȋnceapă ȋn câteva câteva zile, iar în scurt timp, telespectatorii vor putea urmări noile ediții, a precizat postul de televiziune.

Denise Rifai pleacă de la emisiunea Furnicuțele, însă nu și din trustul Antena. Ea a devzvăluit că lucrează la un nou proiect, despre care nu a oferit mai multe detalii.