Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”

Trecută în februarie de la KanalD la Antena 1, Denise Rifai pleacă din emisiunea „Furnicuțele”.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională.

Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi”, afirmă Rifai, citată într-un comunicat al Antena 1.

Ea spune că va rămâne la Antena, unde se va implica într-un nou proiect, „o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”. Denise Rifai nu dă însă detalii.

Filmările pentru sezonul doi al emisiunii Furnicuţele urmează să ȋnceapă în câteva câteva zile, potrivit Antena 1. Iar noul realizator va fi Cătălin Măruță.

Denise Rifai, care realiza „40 de întrebări” la KanalD, s-a mutat în februarie la Antena 1, pentru un format nou – „Furnicuțele”.

Denise Rifai a făcut parte din echipa Kanal D timp de aproape șase ani. Înainte de Kanal D, ea a lucrat vreme de nouă ani în studiourile Realitatea TV.

Audiată la DNA

În urmă cu două luni, Rifai a fost audiată la DNA în dosarul în care este acuzat de luare de mită.