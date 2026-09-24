Cătălin Predoiu: „Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan” / Ce spune despre propunerea unei Poliții unice

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat joi că va vota Guvernul Siegfried Mureșan, dacă acesta va ajunge în Parlament, susținând că România are nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline.

„Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Așa cum era la fel de urgent nevoie și acum patru luni. S-a ajuns și în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliției ar fi fost posibilă și peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid”, a scris Predoiu într-o postare pe Facebook.

Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu, alți trei liberali din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan, au anunțat miercuri că susțin, de asemenea, învestirea guvernului Siegfried Mureșan.

„Îi urez succes în discuțiile cu organizațiile asociative ale primarilor din țară”

În ceea ce privește intenția lui Siegfried Mureșan de a înființa „o singură poliție națională”, Predoiu a spus că, în prezent, există deja Poliția Română, cu competență națională generală, separat de polițiile locale, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, notează Agerpres.

„Aceasta este situația și în prezent: avem o singură poliție cu competență națională generală, Poliția Română. Separat, există și polițiile locale, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Interpretez, așadar, declarația domnului prim-ministru desemnat Mureșan în sensul desființării polițiilor locale și al integrării lor instituționale în Poliția Română, acesta fiind singurul sens logic pe care îl poate avea formularea. În acest caz, îi urez sincer mult succes domnului premier desemnat în discuțiile cu organizațiile asociative ale primarilor din țară, de orice culoare politică. Și îi acord tot suportul necesar, dacă îl va cere. Într-adevăr, Polițiile locale sunt cu mult sub standardele Poliției Naționale, deși sunt cu mult mai bine plătite”, a adăugat Predoiu.

Potrivit ministrului interimar, există deja și un HUB MAI de servicii digitale, conceput tocmai ca punct unic de acces la serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne.

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat joi că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure Poliții naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României, și un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent dacă are nevoie să-și reînnoiască buletinul, să înmatriculeze un autoturism sau să își facă pașaport.