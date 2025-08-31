Cătălin Tolontan: „Am văzut cu toții reacția tânărului livrator din Bangladesh. Câți dintre noi am fi făcut asta?”

Livratorul din Bangladesh, care a fost lovit de un tânăr care i-a strigat „invadatorule” Foto: captură video

Majoritatea comentariilor s-au axat pe reacția agresorului, dar e interesant ce spune felul în care a acționat omul lovit, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan, într-un text de opinie publicat pe GOLAZO.ro.

Incidentul violent petrecut zilele trecute în nord-estul Bucureștiului, pe șoseaua Colentina, este oglindirea unor momente pe care le cunoaștem din fotbal.

Îl știți pe jucătorul care e lovit de o monedă sau de o sticlă de plastic goală, aruncată din tribună?

El vine să bată cornerul și, dintr-o dată, cade la pământ. Se zvârcolește îndelung. Intră doctorul pe teren. Sigur că obiectul razant l-a atins pe fotbalist.

Dar nu e afectat astfel încât să aibă nevoie de echipa medicală. Însă exagerarea cu care a reacționat nu are scopul de a rezolva situația sau de a se proteja în continuare pe sine și pe ceilalți jucători.

Fotbalistul care are încredere în arbitru, în adversari și în reguli arată moneda arbitrului de rezervă, o aruncă pe margine și execută cornerul.

Cel care nu are încredere că o să se ia măsurile proporționale cu ce s-a întâmplat, acela umflă momentul.

Filmarea video îl arată pe tânărul livrator din Bangladesh cum primește cu uimire și supărare clipele de după ce a încasat un pumn.

