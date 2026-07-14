Cum să ajungă România la Mondial. Întâmplarea de la un meci al Angliei

Ne pare rău că nu suntem la World Cup 2026. Și nu avem chef să facem comparații. E de înțeles. Totuși, putem observa cum se comportă, când dă de greu, o echipă care putea fi eliminată devreme, dar va juca semifinalele în SUA.

Ca să ajungă până la semifinala de miercuri cu Argentina, Anglia a murit de câteva ori și a renăscut de fiecare dată, plus unu.

Englezii au această trăsătură sportivă enervantă: oricât de neconvingător joacă, nu-și plâng de milă. În fața propriilor dezamăgiri și a factorilor exteriori, continuă să tragă de ei.

Conduși de Congo

Ei au avut, în SUA, cel puțin un moment de cumpănă critică. Și, ca orice test real, acesta a venit neanunțat.

În „șaisprezecimi”, echipa antrenată de Thomas Tuchel joacă împotriva Republicii Congo. Complet neașteptat, Anglia e condusă la pauză.

Se dă legătura în studioul BBC, de la Londra. „Cum de am luat gol?”. I se dă cuvântul lui Joe Hart, fostul portar al echipei Angliei și al lui Manchester City. Putea fi întrebat un nutriționist, un politolog sau un astrolog, dar englezii, mai conservatori, au preferat un portar, fiind vorba de un gol primit.

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