Cătălin Tolontan: „Oricât am critica jocurile de noroc, e corect să spunem cine aranjează, cu adevărat, meciurile”

În ciuda valului de „hate”, firmele legale de pariuri nu sunt beneficiarele meciurilor aranjate, precum cele trucate în dosarul care a erupt recent în Prahova, la echipa CS Păulești, din Liga 3, scrie Cătălin Tolontan, într-o opinie pentru GOLAZO.ro.

Vortexul care s-a născut după arestarea a patru persoane suspectate de aranjarea de pariuri sportive amestecă lucrurile. Comentariile furioase de pe rețelele sociale atribuie scandalul industriei jocurilor de noroc. Sunt acuzate companiile.

Ca jurnalist, nu am nicio simpatie pentru jocurile de noroc. Dar profesia mă obligă să servesc publicul. Nu ar fi OK să las „ce simt” să fie mai important decât „ce am aflat”.

Iar ceea ce știm, în acest moment, este că firmele de jocuri de noroc pierd în cazurile meciurilor aranjate. Ele însele sunt păcălite. Aranjamentele le costă scump pentru că răstoarnă probabilitățile.

