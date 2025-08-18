PressOne: Un fost șef Antidrog, polițist pensionar, invitat ca expert la TV și radio, și-a plagiat ambele teze de doctorat

Cătălin Țone, polițist pensionar, care în prezent este retribuit de Agenția Națională Anti-doping, aflată în subordinea Guvernului României, acum invitat constant ca expert în emisiuni TV &și radio pe tema traficului și consumului de droguri, a plagiat în două lucrări de de doctorat, arată o investigație PressOne.

Conform sursei citate, Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei și invitat permanent în studiourile TV ca expert în combaterea traficului și consumului de droguri, a obținut două titluri de doctor, în 2011, la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, celălalt la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Cele două teze de doctorat „au un conținut identic în proporție de peste 40%, text autoplagiat, și peste 70% text plagiat – și nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor”, conform PressOne, care a studiat cele două lucrări științifice și a publicat conținutul transcris al acestora.

Tema centrală a ambelor lucrări este aceeași: traficul și consumul de droguri, domeniul în care Țone a lucrat ca polițist aproape două decenii, ocupând exclusiv funcții de conducere.

Pe lângă procentul mare de conținut identic și identitatea multor note de subsol, în cele două teze se regăsesc și aceleași greșeli de scriere, inclusiv a cuvântului „exxpertiză”.

„Cazul ar putea intra în istoria fraudei academice din România drept ilustrare a modului în care două universități militare – care și-au dobândit notorietatea națională printr-un nesfârșit șir de cazuri de plagiat – au acordat aproape simultan titluri de doctor pentru două teze de doctorat bazate pe conținut aproape identic și, în plus, plagiate într-o proporție covârșitoare”, notează jurnaliștii de la PressOne, Emilia Şercan și Luiza Popovici.

După pensionare, s-a angajat la Agenția Națională Anti-doping

După ce s-a pensionat la 48 de ani, dublul doctor Cătălin Țone și-a început cariera de speaker la conferințe și de invitat la TV & radio pe subiecte legate de traficul și consumul de droguri, conform sursei citate.

Țone este „consilier superior” la Agenția Națională Anti-doping, din subordinea Guvernului, începând cu 2023, an în care a ieșit la pensie din Ministerul de Interne cu gradul de comisar-șef.

Cătălin Țone a transmis în scris redacției PressOne, într-un text de peste șase pagini, că „deține dovezi conform cărora această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”.

De asememnea, polițistul pensionar a amenințat că va da în judecată PressOne și va solicita daune morale în cazul în care „în articolele publicate de dvs despre mine, veți folosi termeni precum «plagiat», «fraudă academică» și alții asemănători”.

PressOne a scris că luni prezintă dovezile care arată că cele „două teze au în proporție de 40% conținut identic”, iar marți „va demonstra că ambele teze de doctorat ale lui Cătălin Țone, în prezent consilier superior retribuit de Agenția Națională Anti-doping, sunt plagiate în proporție de peste 70% din alți autori.”