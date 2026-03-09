Furie în Liban împotriva Hezbollah. Președintele cere ajutor pentru dezarmarea organizației șiite

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a acuzat Hezbollahul pro-iranian că vrea „să provoace prăbușirea Libanului” și a propus „negocieri directe” cu Israelul, care bombardează țara vecină de o săptămână, scrie AFP.

Armata israeliană a declanșat loviturile ca ripostă la un atac al formațiunii șiite din 2 martie. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, 486 de persoane, între care 83 de copii, au fost uciși, iar 500.000 de persoane au trebuit să-și părăsească casele.

Invocând războiul dintre Israel și Hezbollah, Parlamentul libanez a amânat, luni, cu doi ani alegerile parlamentare care trebuiau să aibă loc în luna mai.

În timpul unei videoconferințe cu șefii instituțiilor europene, Aoun a acuzat Hezbollah că vrea „să provoace prăbușirea Libanului (…) în folosul Iranului”.

„Prăbușirea Libanului în folosul Iranului”

El a propus „un armistițiu total” cu Israelul și s-a declarat în favoarea unor negocieri direct sub patronaj internațional între cele două țări. De asemenea, Aoun a cerut susținere logistică pentru armata libaneză pentru dezarmarea Hezbollah.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a afirmat că încetarea focului este „cea mai bună șansă” pentru „a evita haosul” în Liban. Ea a cerut organizației șiite să se dezarmeze și să abandoneze orice acțiune împotriva Israelului, țară despre care a spus că a recurs la represalii „disproporționate”.

Luni, aviația israeliană a întreprins noi atacuri în suburbiile sudice ale Beirutului care vizau societatea financiară a Hezbollah, Al-Qard Al-Hassan. Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 12 rănite.

Al-Qard Al-Hassan, care se bucură de o popularitate mare în sânul comunității șiite pentru împrumuturile sale fără dobândă sau pentru microcredite, dispune de aproximativ 30 de sucursale.

În replică, mișcarea islamistă a revendicat 15 atacuri asupra pozițiilor israeliene, dintre care două baze militare, una la Haifa, alta aproape de Tel Aviv.