Cate Blanchett și Selena Gomez vor juca într-un film interzis minorilor

Cate Blanchett și Selena Gomez urmează să joace împreună în următorul film al regizorului Brady Corbet, alături de actorul germano-irlandez Michael Fassbender. Însă nu toată lumea îl va putea vedea în sălile de cinema, după cum arată revista Variety.

Vorbind în timpul unei sesiuni de masterclass pentru actorie la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, Blanchett a scăpat din greșeală informația că „urmează să lucrez cu Brady Corbet la un film”.

Variety a confirmat că actrița veterană a fost într-adevăr distribuită în următorul lungmetraj al regizorului nominalizat la Oscar, iar Gomez va juca și ea în producție, alături de Fassbender. Publicația The InSneider relatase anterior despre distribuirea lui Gomez.

Detaliile legate de povestea filmului, care încă nu are un titlu oficial, rămân învăluite în mister. Însă Corbet, regizorul apreciatului film „The Brutalist” din 2024, a declarat în interviuri că vrea să facă un lungmetraj „X-rated” (n.r. interzis minorilor), cu povestea plasată în anii ’70.

Filmul cu Blanchett și Gomez va fi unul de Cartea Recordurilor ca durată

„Filmul se întinde din secolul al XIX-lea până în prezent – doar că accentul principal cade pe anii ’70. Este un film care sfidează cu adevărat convențiile de gen”, a declarat el pentru THR într-un interviu din noiembrie anul trecut.

Mai recent, Corbet a sugerat luna trecută la un festival dedicat scenariștilor de film că noul său lungmetraj va avea o durată considerabilă, spunând că scenariul are 200 de pagini.

Prin comparație, scenariul pentru „The Brutalist avea 165 de pagini”, iar filmul a avut o durată de trei ore și jumătate. Lungmetrajul a fost unul dintre cele mai apreciate din 2024 și i-a adus actorului Adrien Brody al doilea Oscar din carieră, la peste două decenii după ce a primit statueta pentru interpretarea memorabilă din „Pianistul”.

Noul proiect va fi al patrulea lungmetraj regizat de Corbet, după „The Childhood of a Leader” și „Vox Lux”, pe care le-a făcut înainte de „The Brutalist”.

Adrien Brody îl îmbrățișează pe regizorul Brady Corbet după ce a fost anunțat drept câștigătorul Premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, în 2025, FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Apreciatul regizor independent și-a asigurat două actrițe de top pentru noul său film

Pentru Blanchett, laureată a premiului Oscar, colaborarea cu un regizor care își lasă amprenta inconfudabilă asupra filmelor sale nu va fi o noutate. Ea a lucrat anterior cu cineaști precum Martin Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher și Wes Anderson.

Cel mai recent, ea a jucat în pelicula „Father Mother Sister Brother” al lui Jim Jarmusch, care a câștigat Leul de Aur la ediția de anul trecut a Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Actrița a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea lui Katharine Hepburn în „The Aviator” (2004) și a obținut trofeul pentru cea mai bună actriță datorită dramei „Blue Jasmine” din 2013, regizată de Woody Allen.

Gomez, pe lângă faptul că este un star pop în SUA, are la rândul ei o carieră îndelungată în actorie.

După debutul pe Disney Channel cu serialul „Wizards of Waverly Place”, ea s-a remarcat în comedia excentrică „Spring Breakers” din 2012, iar cel mai recent a jucat în filmul „Emilia Pérez”. Lungmetrajul din 2024 i-a adus la Cannes premiul pentru cea mai bună actriță, împărțit cu Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón și Adriana Paz.

De asemenea, ea a avut rolul principal timp de cinci sezoane în apreciatul serial polițist de comedie „Only Murders in the Building” de pe Disney+. Serialul care i-a adus o nominalizare la Premiile Emmy a fost reînnoit pentru un al șaselea sezon.