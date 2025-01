Filmul „The Brutalist”, descris de Adrien Brody ca o continuare după 23 de ani a „Pianistul”, stârnește deja entuziasm la box office

Cu 23 de ani în urmă aclamatul film „Pianistul” îi aducea actorului american Adrien Brody Premiul Oscar. „The Brutalist”, noul său film, i-a adus acum Globul de Aur iar el face o paralelă între cele două lungmetraje care spun povestea unui supraviețuitor al Holocaustului.

Brody îl joacă în The Brutalist pe László Tóth, un supraviețuitor din Ungaria al Holocaustului care emigrează în Statele Unite în căutarea visului american. Stima de sine a lui Tóth, un arhitect, șovăie și el se zbate cu dependența de heroină și un amfitrion american manipulator (jucat de Guy Pearce) în timp ce o așteaptă pe soția sa (Felicty Jones) să reușească să plece din Ungaria și să i se alăture la New York.

„Este călătoria unui imigrant evreu, despre supraviețuire. Acele greutăți și pierderi specifice, și tânjirea după un nou început, și visul de a veni într-un loc ca America – unde mitul visului american, mai ales în anii ‘50 – [oferă] speranța de a fi liber de acea persecuție și de a o lua, poate, de la capăt într-un fel”, a explicat Adrien Brody într-un interviu acordat site-ului IndieWire luna trecută.

Chiar dacă în „Pianistul” Brody a jucat un evreu polonez iar acum unul maghiar, actorul în vârstă de 51 de ani spune între cele două filme există mai multe asemănări și că al doilea nu ar fi fost posibil fără primul.

„The Brutalist începe într-un fel aproape de unde s-a terminat Pianistul”, a subliniat el în interviul pentru IndieWire. Brody a spus de asemenea că niciunul dintre rolurile pe care le-a jucat în cele două decenii trecute între apariția celor două filme nu se compară cu cele ale pianistului Władysław Szpilman și arhitectului László Tóth. Numele noului film e inspirat de brutalism, stilul arhitectural în care Tóth își creează lucrările.

Amintindu-și de filmul din 2002, Broady a declarat că „a fost o asemenea trezire pentru mine să fac acel film la o vârstă relativ tânără. Impactul, enormitatea presiunii și responsabilitatea de a duce acel film pe umerii mei, timp de 22 de săptămâni, șase zile pe săptămână, pentru a interpreta un om a cărui singură experiență de viață este reprezentarea pierderii a 6 milioane de oameni și ororile acelei perioade din istorie, pierderea de neconceput, corupția și ura dezgustătoare”.

„The Brutalist” a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de dramă

Lungmetrajul regizat de cineastul american Brady Corbet a avut premiera internațională în data de 1 septembrie a anului trecut, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Filmul i-a adus lui Brody Ursul de Argint pentru cel mai bun actor și lui Corbet premiul pentru cel mai bun regizor.

Weekendul trecut, The Brutalist a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film, în timp ce Adrien Brody a mers acasă cu cel pentru cel mai bun actor de la gala care prefațează marii favoriți pentru Premiile Oscar. Când a câștigat cu peste două decenii în urmă Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării din Pianistul, Brody a devenit la vârsta de 29 de ani cel mai tânăr recipient din istorie al Oscarului la categoria respectivă, una dintre cele mai râvnite.

Weekendul acesta The Brutalist a obținut încasări de 1,38 milioane de dolari în cinematografele din America de Nord, el ratând la limită clasamentul top 10 al box office-ului, cu o plasare pe locul 11.

Pentru un film care nu este destinat publicului consumator de filme comerciale și a avut un buget de producție de doar 10 milioane de dolari, aproape minuscul după standardele Hollywood, debutul este unul solid iar revista Variety descrie veniturile obținute drept „impresionante” dintr-un alt motiv: el a avut premiera în doar 68 de săli de cinema nord-americane. Filmul a ajuns la încasări totale de 2,74 milioane de dolari după premiera sa limitată în America de Nord, care a avut loc pe 24 decembrie.

Deocamdată nu e clar când vom putea vedea noul film al lui Adrien Brody și în România

Lungmetrajul lui Brody și Corbet, considerat un mare favorit la Gala Premiilor Oscar ce va avea loc în martie, va fi lansat săptămâna viitoare într-un număr ceva mai mare de săli de cinema din America de Nord, urmând ca premiera extinsă (inclusiv pe ecrane Imax) să aibă loc pe 24 ianuarie.

The Brutalist nu are deocamdată un distribuitor internațional, motiv pentru care nu are în momentul de față nici o dată de lansare pentru cinematografele din România.

Având în vedere premiile câștigate la Globurile de Aur și încasările solide de pe piața nord-americană, e destul de probabil ca situația să se schimbe în perioada următoare, dacă filmul nu va fi preluat pentru distribuire directă de una dintre marile platforme de streaming.

O problemă în ceea ce privește găsirea unui distribuitor pentru sălile de cinema este durata mare a lungmetrajului. El durează nu mai puțin de 215 minute. Când The Brutalist a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția, spectatorii au primit o pauză de 15 minute în timpul difuzării sale.

