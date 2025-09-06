Festivalul de Film de la Veneția 2025. „Father Mother Sister Brother”, recompensat cu Leul de Aur / Discursuri pro-Palestina la gala de închidere / Lista completă a câștigătorilor

Regizorul american Jim Jarmusch a primit Leul de Aur pentru cel mai bun film pentru „Father Mother Sister Brother” în cadrul ceremoniei de închidere a celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Sursă foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pelicula „Father Mother Sister Brother”, în regia cineastului independent american Jim Jarmusch, a câștigat sâmbătă seară cel mai important trofeu – Leul de Aur – decernat în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, informează site-ul oficial al evenimentului.

„Father Mother Sister Brother”, cu Cate Blanchett, Adam Driver și cântărețul american Tom Waits, este un film despre familii disfuncționale, împărțit în trei povești distincte, care se desfășoară pe coasta estică a Statelor Unite, la Dublin și la Paris, scrie Agerpres.

„Father Mother Sister Brother” a câștigat Leul de Aur

„La naiba”, a spus Jarmusch pe scenă în timp ce accepta trofeul, adăugând: „Noi toţi cei care facem filme aici nu suntem motivaţi de competiţie, dar apreciez sincer această onoare neaşteptată”, conform News.ro.

„Arta nu trebuie să abordeze direct politica pentru a fi politică. Ea poate genera empatie şi o legătură între noi, ceea ce este de fapt primul pas pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Aşadar, vă mulţumesc că aţi apreciat filmul nostru liniştit”, a spus regizorul.

Cel mai vechi festival de film din lume a fost una dintre cele mai puternice din ultimii ani, cu producţii apreciate ale lui George Clooney, Dwayne Johnson, Julia Roberts, Guillermo del Toro, Emma Stone, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, Jim Jarmusch şi mulţi alţii.

Gaza, menționată în discursuri

Prezentatoarea Emanuela Fanelli a început ceremonia reamintind publicului laureaţii onorifici ai acestei ediţii: Kim Novak, Werner Herzog, Gus Van Sant şi Julian Schnabel.

Câştigătoarea premiului Orizzonti pentru Cel mai bun regizor, Anuparna Roy („Songs of Forgotten Trees”), şi-a încheiat discursul emoţionant cu un apel curajos la solidaritate împotriva „evenimentelor dezastruoase” din Gaza: „Fiecare copil merită pace, libertate şi eliberare, iar Palestina nu face excepţie. Nu vreau aplauze pentru asta”, a spus ea în aplauze. „S-ar putea să-mi supăr ţara mea, dar nu mai contează pentru mine”.

Conflictul din Palestina a fost menţionat încă o dată de realizatorii filmului „On the Road” de David Pablos, care a câştigat marele premiu al secţiunii Orizzonti.

Marele creator italian Giorgio Armani, care a murit joi, la vârsta de 91 de ani, a fost ovaţionat la gala de închidere a Festivalului.

Premiul sptectatorilor „Armani Beauty” a fost acordat filmului „Calle Málaga”, de Maryam Touzani.

În discursul său, Touzani a dedicat premiul mamei sale, partenerului şi producătorului său Nabil Ayouch, precum şi fiului ei. „Bucuria pe care o simt este profundă”, a spus ea, „dar la fel este şi durerea pe care o simt, pentru că, la fel ca mulţi dintre noi, nu pot uita ororile la care sunt supuşi în fiecare minut, în fiecare secundă, locuitorii din Gaza, poporul palestinian… Ne ştergem lacrimile şi refuzăm să ne pierdem umanitatea. Politica poate eşua, dar arta este şi va fi întotdeauna un refugiu pentru justiţie, libertate şi umanitate”.

Războiul din Ucraina, invocat de o regizoare

Premiul „Luigi De Laurentiis” pentru debutul cinematografic, al cărui juriu a fost prezidat de Charlotte Wells, regizoarea filmului „Aftersun”, a fost acordat filmului „Short Summer” din selecţia Giornate.

La primirea premiului, regizoarea Nastia Korkia a declarat: „Astăzi se împlinesc 1.291 de zile de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Nu am văzut niciodată războiul de aproape, dar de 1.291 de zile simt influenţa lui. Ca şi radiaţiile… distruge societatea din interior”. Ea a continuat: „Sper din tot sufletul că vom rămâne cu ochii larg deschişi şi vom găsi puterea de a opri războiul”.

Copa Volpi pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Xin Zhilei din filmul „The Sun Rises on Us All” al lui Cai Shangjun, care a avut premiera în ultima zi, urmat de un discurs de acceptare în limba mandarină al actriţei. „Sunt foarte fericită şi foarte mândră”, a spus ea, înainte de a ignora de două ori muzica de play-off pentru a-şi continua mulţumirile.

Copa Volpi pentru cel mai bun actor a revenit italianului Toni Servillo pentru rolul principal din filmul „La Grazia” al lui Paolo Sorrentino. Ca veteran experimentat, el l-a numit pe preşedintele juriului, Alexander Payne, ca fiind un regizor pe care îl admiră de ani de zile, înainte de a menţiona situația din Gaza în discursul său, primit cu căldură, despre demnitatea umană.

Marele Premiu al Juriului a fost acordat filumul„The Voice of of Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania.

„Dedic acest premiu Semilunii Roşii Palestiniene şi tuturor celor care au riscat totul pentru a salva vieţi în Gaza. Ei sunt adevăraţii eroi”, a spus Ben Hania în discursul său emoţionant. „Vocea mâinii este vocea Gazei însăşi, un strigăt de ajutor pe care întreaga lume l-a auzit, dar la care nimeni nu a răspuns. Vocea ei va continua. Vocea ei va continua să răsune până când responsabilitatea va fi reală, până când dreptatea va fi făcută”, a declarat regizoarea.

Personalităţi importante de la Hollywood, precum Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Alfonso Cuarón şi alţii, au contribuit la creşterea popularităţii filmului, alăturându-se echipei sale în calitate de producători executivi, în timp ce criticii l-au salutat ca pe o „acuzaţie intensă şi răsunătoare” a campaniilor genocidare ale Israelului împotriva populaţiei palestiniene.

Juriul competiţiei 2025 a fost condus de regizorul filmului „The Holdovers”, Alexander Payne, şi i-a inclus pe actriţa şi scriitoarea braziliană nominalizată la Oscar Fernanda Torres („I’m Still Here”), renumitul autor iranian Mohammad Rasoulof („The Seed of the Sacred Fig”), regizorul, scenaristul şi producătorul român Cristian Mungiu, câştigător al Palme d’Or („4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”), regizorul francez Stéphane Brizé („Out of Season”), regizoarea italiană Maura Delpero („Vermiglio”) şi actorul şi producătorul chinez Zhao Tao („Caught by the Tides”).

Festivalul de Film de la Veneția 2025. Lista completă a câștigătorilor

Lista principalelor premii acordate sâmbătă seară în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția (27 august-6 septembrie):



Competiția oficială:



Leul de Aur pentru cel mai bun film: ”Father Mother Sister Brother”, Jim Jarmusch



Leul de Argint – Marele Premiu al Juriului: ”The Voice of Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania



Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Benny Safdie, ”The Smashing Machine”



Coppa Volpi pentru cea mai bună actriță: Xin Zhilei, ”The Sun Rises on Us All”, regia Cai Shangjun



Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Toni Servillo, ”La Grazia”, regia Paolo Sorrentino



Premiul pentru cel mai bun scenariu: Valérie Donzelli și Gilles Marchand, ”A pied d’ouvre” (”At Work”)



Premiul Special al Juriului: ”Below the Clouds”, Gianfranco Rosi



Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriță debutantă: Luna Welder, ”Silent Friend”



Premiul Publicului Armany Beauty: ”Calle Malaga”, Maryam Touzani



Premiul ‘Luigi De Laurentiis’ pentru film de debut: ”Short Summer”, Nastia Korkia



Secțiunea Orizzonti:



Premiul pentru cel mai bun film: ”En el camino” (”On the Road”), David Pablos



Premiul pentru cel mai bun regizor: Anuparna Roy, ”Songs of Forgotten Trees”



Premiul Special al Juriului: ”Hara Watan” (”Lost Land”), Akio Fujimoto



Premiul pentru cea mai bună actriță: Benedetta Porcaroli, ”Il Rapimento di Arabella” (”The Kidnapping of Arabella”)



Premiul pentru cel mai bun actor: Giacomo Covi, ”Un Anno di Scuola” (”A Year of School”)



Premiul pentru cel mai bun scenariu: ”Hiedra” (”The Ivy”), Ana Cristina Barragán



Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: ”Without Kelly”, Lovisa Sirén



Secțiunea Venice Classics



Cel mai bun film restaurat: ”Bashu, the Little Stranger”, Bahram Beizai



Cel mai bun documentar despre cinema: ”Mata Hari”, Joe Beshenkovsky și James A. Smith



Secțiunea Venice Immersive



Marele Premiu: ”The Clouds Are Two Thousand Meters Up”, Singing Chen



Premiul Special al Juriului: ”Less Than 5gr of Saffron”, Négar Motevalymeidanshah



Premiul pentru cea mai bună experiență: ”A Long Goodbye”, Kate Voet, Victor Maes.

