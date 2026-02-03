Câte femei au murit din cauze legate de sarcină în România în ultimii cinci ani. „Aceste cifre ridică probleme serioase privind accesul la servicii medicale”. Tăcere la Ministerul Sănătății

Între 2019 și 2024, cel puțin 75 de femei din rural au murit din cauze legate de sarcină, arată un raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Sunt peste 150 de cazuri, dacă adunăm și decesele materne din urban, arată o analiză Snoop.ro.

Printre cauze se numără sângerările puternice, infecțiile, hipertensiunea arterială şi alte afecțiuni preexistente.

România a avut, în ultimii ani, cea mai ridicată rată a mortalității materne din UE alături de Cipru, Ungaria, Letonia și Portugalia, potrivit unei comisii a Organizației Națiunilor Unite (ONU). 11,7 decese la 100.000 născuți vii.

Alte femei supravieţuiesc și rămân adesea cu dizabilităţi pe termen scurt sau lung, arată UNICEF. De exemplu: tulburări de mers, de memorie, de limbaj sau vizuale, dureri cronice, incontinență urinară. Numărul femeilor afectate e necunoscut în România.

În 2023, de exemplu, aproape un sfert dintre decesele materne au avut loc în afara spitalelor și fără asistență medicală. „Aceste cifre ridică probleme serioase privind accesul la servicii medicale”, raportează Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC).

Nici Ministerul, nici INSMC nu răspund

Snoop a solicitat un punct de vedere de la Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, despre cum plănuiește instituția pe care o conduce să îmbunătățească accesul gravidelor din rural la servicii de sănătate. Și dacă Ministerul va prioritiza finanțarea unor noi substații de ambulanță. A spus că va răspunde, însă nu a mai revenit până la ora publicării.

Întrebările trimise Danielei Toader, managerul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, subordonat Ministerului și care contribuie la elaborarea programelor și politicilor de sănătate în domeniu, au rămas de asemenea fără răspuns.

Distanțe de zeci și sute de km până la un spital public

Un articol Snoop a documentat cât e de dificil pentru femeile din mediul rural să ajungă la un spital pentru naștere sau monitorizarea unei sarcini. În cazurile complicate, distanțele sunt și de peste 100 de kilometri.

„În situațiile critice, o distanță de 60 km până la maternitate poate face diferența. Întârzierea cumulată, adică timpul până vine ambulanța și până ajunge în spital, poate depăși o oră”, spune Carmen Bucuri, medic ginecolog la Spitalul Militar de Urgență din Cluj.

În hemoragii, „fiecare minut contează”.

În județul Constanța au avut loc cele mai multe decese materne din țară din ultimii ani, conform INSP. Patru în 2023 și unul în 2024. Dar este și unul dintre județele cu cele mai multe nașteri, peste 5.000 anual, alături de București, Cluj, Timiș și Iași.

Publicația independentă Snoop a realizat și o hartă interactivă în care poți vedea cele mai apropiate spitale publice cu secție de obstetrică-ginecologie. Aceesează aici harta și investigația.