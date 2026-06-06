Câte rachete mai are Iranul după trei luni de război, potrivit lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat vineri, la peste trei luni de război în Orientul Mijlociu, că că Iranului îi mai rămân „21-22%” din rachetele sale, transmite France Presse.

„Au câteva rachete, au câteva drone. Aș spune că, procentual, poate 21, 22% din rachetele lor”, a afirmat Trump într-un interviu acordat postului de televiziune NBC.

„Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era când am lansat primul nostru atac”, a declarat el într-un prim fragment difuzat de post, interviul urmând să fie difuzat integral duminică.

Președintele american afirmase totuși la începutul lunii mai că Teheranului îi mai rămăseseră „18-19%” din stocul de rachete.

„Majoritatea fabricilor de drone au fost distruse, majoritatea rampelor de lansare au fost distruse și majoritatea siturilor de fabricare a rachetelor au fost distruse”, a adăugat el vineri.

Declarațiile lui Donald Trump au venit înainte ca Iranul să tragă șapte rachete către Kuweit și Bahrain în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit armatei americane, care a adăugat că șase dintre ele au fost interceptate, iar ultima nu și-a atins ținta.

Gardienii Revoluției din Iran afirmaseră anterior au lovit „baze inamice” din regiune, după bombardamentele americane asupra instalațiilor radar din Iran.

SUA și Iranul au purtat negocieri în mare parte indirecte pentru a ajunge la un acord provizoriu care să pună capăt războiului început acum trei luni, lăsând probleme precum programul nuclear al Iranului pentru negocieri ulterioare.

Însă, pe fondul unor ciocniri periodice, un acord a rămas deocamdată de neatins. Ca parte a oricărui acord, Teheranul dorește acces la venituri de miliarde de dolari din exporturile de petrol, derogări de la sancțiunile privind exporturile de țiței, ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor sale și control asupra Strâmtorii.