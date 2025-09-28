Câte rachete și drone a lansat Rusia în atacul care a durat peste 12 ore / Zelenski a anunțat principalele ținte ale loviturilor „sălbatice” și „josnice”

Atacul rusesc de peste noapte a durat peste 12 ore, timp în care forțele de agresiune ale Moscovei au lansat aproape 500 de drone și peste 40 de rachete, inclusiv din cele hipersonice Kinjal, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Lovituri sălbatice, un terorism deliberat și țintit împotriva orașelor obișnuite”, a scris el pe X, adăugând că duminică dimineață dronele ruso-iraniene de tip Shahed s-au întors pe cerul Ucrainei.

Potrivit liderului ucrainean, principalele ținte au fost Kievul și regiunea cu același nume din jurul capitalei, dar și reiunile Zaporojie, Hamelnîțkîi, Sumî, Nikolaev, Cernihiv și Odesa.

Patru persoane au murit până acum în Kiev, inclusiv o fetiță de 12 ani, iar în toată Ucraina au fost rănite cel puțin 40 de oameni, printre care și copii, a spus el.

Clădirea Institutului de Cardiologie din capitală a fost afectată de atacul rusesc. O fabrică de pâine, o fabrică de anvelope, case private și clădiri de apartamente, precum și alte infrastructuri civile au fost și ele avariate.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

„Acest atac josnic a avut loc practic la sfârșitul săptămânii Adunării Generale a ONU, și exact astfel își declară Rusia adevărata poziție. Moscova vrea să continue să lupte și să ucidă, și trebuie să primească cea mai dură presiune din partea întregii lumii“, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut un nou apel la măsuri contra Moscovei pentru ca aceasta să nu mai primească bani din vânzarea de petrol și gaze și a spus că țara sa va continua să lovească instalațiile energetice pentru a o forța să negocieze pacea.

„Kremlinul beneficiază de continuarea acestui război și a terorii atâta timp cât obține venituri din energie și operează o flotă fantomă. Vom continua să ripostăm pentru a priva Rusia de aceste surse de venit și pentru a o obliga să recurgă la diplomație. Toți cei care doresc pacea trebuie să susțină eforturile președintelui Trump și să oprească orice importuri din Rusia. Momentul pentru acțiuni decisive a trecut de mult, și ne bazăm pe un răspuns puternic din partea Statelor Unite, Europei, G7 și G20”, a mai scris el pe X.