„Categoric”. Ce spunea Siegfriend Mureșan în urmă cu o lună despre direcția în care trebuie să meargă PNL

PNL trebuie să meargă în opoziție și să stea departe de PSD și AUR, spunea europarlamentarul Siegfried Mureșan în urmă cu o lună pentru podcastul publicației defapt.ro.

„Cred că Partidul Național Liberal are șansa de a recâștiga încrederea, dar trebuie să facem ce trebuie în perioada următoare și cu siguranță trebuie să stăm departe și de PSD și de AUR”, spunea Siegfried Mureșan pe 29 mai.

Întrebat direct de moderator: „Deci ați prefera să stați în opoziție”, Mureșan replica: „Categoric. Categoric”.

Cum argumenta Mureșan trecerea în opoziție

„Dacă Partidul Național Liberal s-ar întoarce la braț cu PSD-ul aurizat la guvernare, sunt convins că AUR ar dospi și crește în opoziție și s-ar naște un bloc reformator”, argumenta Mureșan la final de mai.

„Pe când mergând în opoziție, lăsăm PSD și AUR să se înghesuie pe electoratul care vrea să țină România captivă și să ducă România înapoi. Electoratul cu care au pierdut alegerile prezidențiale și Adrian Năstase și Victor Ponta și Viorica Dăncilă și George Simion”, mai spunea el.

Vineri, 26 iunie, Siegfried Mureșan a fost desemnat drept propunerea de premier cu care alianța PNL-USR-UDMR o va face în discuțiile de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. PSD a solicitat guvernarea și l-a propus premier pe Sorin Grindeanu. Niciuna din tabere nu are voturile necesare pentru a forma majoritatea.

PNL-USR-UDMR a propus o rotativă guvernamental prin care PSD să susțină cu voturi desemnarea lui Siegfried Mureșan, pentru ca apoi social-democrații să primească guvernarea în 2027 cu voturile PNL-USR-UDMR. PSD a respins pentru moment rotativa.