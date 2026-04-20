Manfestație de susținere pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Un fost vicepremier printre protestatari, un fost ministru alungat

Câteva sute de persoane au venit, luni seară, în Piața Victoriei din București, pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan, în același timp în care PSD desfășoară referendumul intern în care membrii au decis că îi retrag sprijinul politic premierului liberal.

Oamenii aflați în Piața Victoriei s-au strâns începând cu ora 18.00 și manifestează pașnic. Unii au venit cu steagul UE iar alți protestatari au adus pancarte pe care scrie „Administrație reală, nu spectacol politic” sau „Vând cutii de pantofi cu cifru”.

Printre cei aflați în Piața Victoriei, pe margine, s-au numărat, la un moment dat, și fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Acesta și-a dat demisia din această fucție, în iulie 2025, la o lună după ce fusese numit, în urma scandalului mituirii, timp de opt ani, a unei angajate ANAF.

Contactat de HotNews, Anastasiu a explicat de ce a venit la manifestație: „ Motivul este simplu : ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică inutilă, a cărei miză nu este de înțeles. Cu rezultatul că toți cetățenii țării, cu ceva excepții, vor avea de suferit”.

Dragoș Anastasiu, fost vicepremier, în Piața Victoriei, unde are loc o manifestație pentru susținerea lui Ilie Bolojan, 20 aprilie 2026. Foto: HotNews

Manifestația nu a fost anunțată oficial și nu are organizator, anunțul răspândindu-se pe rețelele sociale.

„Îl susțin pe Ilie Bolojan chiar din prima zi în care a preluat funcția de premier, cred că este singurul capabil să redreseze România. Cred că PSD își va retrage miniștrii și va declanșa criza politică, ceea ce fac de 35 de ani”, a declarat, pentru HotNews, Alexandru (27 de ani), un participant la manifestație.

La un moment dat, în Piața Victoriei a apărut și Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor în trei guverne în perioada 1998 -2010, care a fost huiduit de mai mulți manifestanți, printre care și Marian Moroșanu, zis Ceaușescu.

În jur de 5.000 de membri PSD au decis să îi retragă sprijinul politic. Votul a fost pentru retragerea sprijinului, în procent de 97,7%, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, primarii, membrii simpli ai PSD sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România.