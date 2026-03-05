Câteva trenuri de lung parcurs între Transilvania și Moldova vor fi anulate pentru șase săptămâni, din cauza unor lucrări în zona Adjud

Timp de câteva săptămâni, până în ultima decadă din aprilie, vor fi anulate câteva trenuri Brașov – Iași și retur, dar și o serie de trenuri de scurt parcurs, anunță CFR Călători. Schimbările apar din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară care vor fi efectuate de CFR SA.

Lucrările se vor face între Urechești și Căiuți, în apropiere de Adjud, pe linia 501 Adjud – Siculeni care face legătura între Moldova și Transilvania. Sunt 150 de km între cele două orașe, iar cel mai rapid tren face 2 ore și 45 minute. Trenurile care opresc în toate stațiile fac mai mult de 3 ore și jumătate.

Între Brașov și Iași, via Siculeni – Onești, sunt 470 km, iar călătoria durează aproape opt ore.

Ce spune CFR Călători

Pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Urechești – Căiuți de pe secția Adjud – Onești, lucrări solicitate și efectuate de managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, vor interveni modificări în circulația trenurilor operate de CFR Călători, astfel:

În perioada 11 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1541 Iași – Brașov va fi anulat. În locul lui va circula trenul IR 12541 în relația Iași (plecare ora 06.40) – Bacău (sosire ora 08.47).

În perioadele 11 – 16 martie 2026 și 23 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1543 Brașov – Iași va fi anulat.

În perioada 17 – 22 martie 2026, trenul IR 12545 Brașov – Iași va fi anulat.

În perioada 11 martie – 24 aprilie 2026, în locul trenurilor IR 1543/12545 va circula trenul IR 12543 în relația Bacău (plecare ora 17.47) – Iași (sosire ora 19.49).

De asemenea vor interveni modificări și în circulația unor trenuri regio care vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă).