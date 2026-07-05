Câți angajați sunt oficial în România. Numărul contractelor de muncă active, în scădere

Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic ReGes/Revisal era, la finele anului 2025, de 6.477.997, cu 249.374 mai puţine comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Datele oficiale apar în statisticile publicate recent de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale și consultate de agenția Agerpres.

Mai puțin de 5,6 milioane de salariaţi activi

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi activi, acesta s-a redus cu 137.328 persoane, de la 5.723.515 de salariaţi – în decembrie 2024, până la 5.586.187 de salariaţi – în decembrie 2025.

Din numărul total de contracte individuale de muncă înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, la 31 decembrie 2025, peste 92,5% erau pe durată nedeterminată, respectiv 5.995.577, iar restul pe durată determinată (482.420).

Totodată, 5.286.096 de contracte erau încheiate pe durată nedeterminată, pentru normă întreagă, şi 709.481 prevedeau timp parţial de muncă.

Potrivit sursei citate, din totalul contractelor individuale de muncă pe durată determinată, 252.340 erau cu normă întreagă şi 230.080 cu timp parţial.