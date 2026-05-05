Câți bani au luat șefii din Hidroelectrica, acuzați de bătaie de joc de Ilie Bolojan. „Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale”

Cei trei membri ai directoratului Hidroelectrica au încasat fiecare peste 2.3 milioane de lei brut anul trecut, scrie Economica. În urmă cu câteva zile, premierul Bolojan vorbea despre bătaia de joc la adresa banului public făcută de companie.

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții. Și gândiți-vă că dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcționeze, pentru că nu poți opri apa, am fi montat de un an-doi niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica, și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță în fiecare an pentru profiturile pentru care nu s-au zbătut, de 150.000-180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au”, a acuzat Ilie Bolojan, în urmă cu două zile, într-un interviu la Rock Fm.

22.000 de euro/net/lună

Site-ul Economica a publicat marți sumele pe care cei trei șefi ai Hidroelectrica le-au încasat anul trecut. 2.302.861 lei, fiecare, sumă brută pentru Bogdan Badea (CEO interimar), Radu Constantin și Ianaș Rădoi.

Din această sumă, partea fixă este de circa 784.000 de lei, iar partea variabilă de aproape 1,52 milioane, partea care depindea de îndeplinirea criteriilor de performanță din contractul de mandat.

Potrivit calculelor Economica, cei 2,3 milioane de lei brut anual reprezintă aproape 200.000 de lei brut pe lună, adică un venit lunar brut de 37.600 de euro. În sumă netă: în jur de 22.000 de euro/lună.