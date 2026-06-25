Câți bani fac avioanele private cu care zboară bogații României. Surpriză la Țiriac Air

Piața zborurilor private din România continuă să fie dominată de aceeași companie, în timp ce noi firme, fondate de milionari români, încearcă să-și facă loc pe piață și încep să câștige cotă, scrie Economica.

Toyo Aviation continuă să fie liderul pieței zborurilor private din România.

Cu șase avioane de mici dimensiuni, compania care l-a transportat pe fostul președinte Iohannis cu avioane de lux în vizitele oficiale a încheiat 2025 cu cea mai mare cifră de afaceri de până acum: aproape 117 milioane de lei, peste 23,4 milioane de euro, arată datele din bilanțul depus la Ministerul Finanțelor.

În schimb, profitul raportat a fost de doar 17.647 de lei, față de un profit de peste 2,2 milioane de lei realizat în 2024. Firma este deținută de milionarul Tarek El Feki, care mai are și o reprezentanță Toyota în România.

Țiriac Air a trecut pe profit cu afaceri mai mici

Afacerile Ion Țiriac Air s-au redus anul trecut cu 31% la 23,2 milioane de lei. Compania a trecut în 2024 printr-un proces de reorganizare, potrivit BoardingPass și a rămas cu doar un avion și un elicopter. Avionul deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl a trecut încă de atunci în administrarea companiei My Jet.

Deși a avut o pierdere de 2,6 milioane de lei în 2024, anul trecut firma lui Ion Țiriac a raportat profit de aproape un milion de lei.

Dokia Air, o firmă nou intrată în peisajul românesc al zborurilor VIP și deținută de George Brăiloiu, a reușit să realizeze afaceri de circa 17,5 milioane de lei, adică 3,4 milioane de euro, cu un singur avion, unul dintre cele mai scumpe din România.

A depășit chiar My Jet, firma care administrează avionul fraților Pavăl și cel al lui Dan Șucu și fondatorilor One United Properties.

De la o pierdere de peste 16 milioane de lei în 2024, Dokia Air a raportat un profit de peste trei milioane de lei, potrivit Economica.

Foto: dotshock | Dreamstime.com





