Câți bani fiscalizați a făcut anul trecut Florin Salam. Profitul a explodat față de 2024

Firma celebrului cântăreț de manele a avut o cifră de afaceri netă de 1,4 milioane lei în 2025, mai mică decât în 2024, şi un salariat, notează publicația Economica.

Artistul Florin Salam, pe numele său real Florin Stoian, deține jumătate din firma Florin Salam Music, scrie site-ul Economica.

Firma a fost înființată în anul 2023 și mai este deținută de de Carmen Stoian cu 45% şi de Aurica Dobre.

Anul trecut, Florin Salam Music a avut cheltuieli totale de 287.832 lei, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanțe. Datoriile se ridică la aproape un milion de lei.

În același timp, compania a înregistrat un profit net de 1.004.271 lei, adică aproape 200.000 de euro la un singur angajat. Spre comparație, în 2024, firma a raportat un profit de 238.350 lei, adică de circa patru ori mai mic.