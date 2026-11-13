Câți bani le dă România tinerilor care se înscriu în programul să devină voluntari rezerviști

„Una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen, destinat cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă”, a precizat MApN, într-un comunicat de presă .

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, vineri, că a lansat în transparență decizională proiectul privind instituirea programului de pregătire militară a tinerilor între 18 și 35 de ani.

Conform proiectului, programul Soldat-Gradat Voluntar în Termen „cuprinde 11 săptămâni în care participanții dobândesc cunoștințele militare de bază și cinci săptămâni de pregătire de specialitate, prin trageri, marșuri și exerciții în teren, iar jurământul militar este depus la finalul primei luni”.

„Pentru întregul program, participanții primesc o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute stabilite prin lege, împărțită în patru tranșe lunare. La nivelul anului 2026, aceasta înseamnă 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei lunar pentru gradul de soldat sau 239 de lei pentru gradul de fruntaș”, se arată în comunicat.

Ce se întâmplă la finalul programului

MApN a spus că, în cadrul programului, care durează până la patru luni, persoanele care se înscriu pot dobândi „deprinderile și cunoștințele militare de bază necesare îndeplinirii unor misiuni specifice”, iar în timpul pregătirii participanții „vor beneficia de drepturile financiare și materiale prevăzute de lege, inclusiv cazare, hrană, echipament și asistență medicală”.

„La finalizarea programului, participanții vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare, în condițiile legii, sau vor fi luați în evidența rezervei operaționale a Armatei României”, conform comunicatului.

MApN a explicat că, prin acest program, își dorește „dezvoltarea unei rezerve de personal instruit, capabil să contribuie la completarea structurilor militare și la susținerea efortului național de apărare, inclusiv în cadrul obligațiilor asumate de România în sistemul de apărare colectivă al NATO”.

„Ministerul Apărării Naționale subliniază că programul are caracter exclusiv voluntar și nu reprezintă o măsură de reintroducere a serviciului militar obligatoriu. Armata României este o armată profesionistă, iar recrutarea personalului militar se realizează în continuare pe bază de voluntariat”, a mai declarat instituția.