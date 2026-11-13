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Actualitate

Câți bani le dă România tinerilor care se înscriu în programul să devină voluntari rezerviști

Vladimir Ionescu
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, vineri, că a lansat în transparență decizională proiectul privind instituirea programului de pregătire militară a tinerilor între 18 și 35 de ani.

  • Câți bani vor primii voluntarii care se oferă să intre în programul de voluntari rezerviști.

„Una dintre principalele măsuri introduse este instituirea programului de pregătire militară de bază pentru soldați și gradați voluntari în termen, destinat cetățenilor români, femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă”, a precizat MApN, într-un comunicat de presă.