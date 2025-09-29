Câți bani li s-a promis moldovenilor ca să participe la protest? Primesc și un „bonus” dacă vin cu un prieten

Poliția din Republica Moldova este în alertă, după ce a transmis că are informații că mai multor persoane li s-au promis sume de bani pentru a veni la un protest luni, în Chișinău.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) spune că oferta financiară vine pe fondul că oamenii refuză să participe la manifestație.

„Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de ilegalitate. Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnǎ cetățenii să-și controleze acțiunile, sǎ nu se lase ademeniți și sǎ-și respecte demnitatea. În contextul în care vor fi constatate asemenea ilegalități, Poliția va interveni și le va documenta conform cadrului legal”, a transmis IGP.

Ofițerii și procurorii moldoveni au desfășurat duminică seară acțiuni în cadrul dosarului penal pornit pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după închiderea urnelor în Republica Moldova, potrivit Ziarul de Gardă.

Trei persoane au fost reținut, printre care doi frați (monitorizați de ofițeri de aproape 2 luni), care ar fi angajați ai structurilor de forță din Transnistria, aceștia fiind liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor.

Poliția a menționat că în timpul perchezițiilor la suspecți au fost depistate obiecte pirotehnice și inflamabile, care urmau a fi folosite pentru a panica mulțimea și a crea haos.

Dodon a revendicat victoria, datele preliminare îl contrazic

Potrivit unor surse citate de Agora, cetățenilor chemați să participe la protest li se promite 150 de euro, dar și „un bonus” de 50 de euro, dacă vin cu un prieten. De asemenea, au fost asigurați că vor primi și „ceai și cafea”.

Unul dintre liderii Blocului Patriotic, Igor Dodon, a chemat moldovenii la un protest programat pentru luni, 29 septembrie, de la ora 12.

Reprezentanții Blocului Patriotic, printre care Igor Dodon și Vasile Tarlev, au protestat și duminică seara târziu la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”, relatează Ziarul de Gardă.

Dodon a susținut duminică seară că forțele de opoziție au învins PAS și a chemat moldovenii la protest pentru a apăra „victoria poporului împotriva PAS”.

Protestele și destabilizările în masă după alegerile parlamentare sunt parte a unui scenariu anticipat de forțele de ordine ale Republicii Moldova, potrivit presei de peste Prut.

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, a obținut un scor foarte bun în Găgăuzia și Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi în timp ce socialiștii au cumulat sub 25%, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).