Câți condamnați pentru omor au primit permisii în 2025. Ce spune ANP, după cazul afaceristului turc condamnat pentru omor, care nu s-a mai întors în închisoare după ce a fost lăsat în permisie

Administrația Națională a Penitenciarelor precizează că peste 400 de persoane condamnate pentru omor sau tentativă de omor au fost recompensate cu permisie, de 24 de ore sau cu o durată mai mare, în cursul anului trecut. Situațiile în care deținuții nu s-au întors la penitenciar au fost foarte rarisime.

ANP a cerut Direcției Inspecției Penitenciare să facă verificări preliminare la penitenciarul Rahova în ce privește condițiile în care Atas Abdullah, un om de afaceri turc condamnat pentru omor, a fost recompensat cu o permisie de patru zile. De asemenea, ANP a cerut și ministrului Justiției să trimită corpul de control al MJ pentru verificări suplimentare.

Administrația precizează că, în 2025, un număr de 442 de deținuți condamnați pentru omor/ omor calificat/ tentativă de omor/ tentativă de omor calificat au fost recompensate cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 1 zi, acestea beneficiind de 832 recompense cu acest obiect.

Doar trei cazuri de fugă în ultimii doi ani

Permisiune de ieșire din penitenciar pentru perioadă mai mare de 24 de ore au fost acordate pentru 162 de persoane condamnate pentru infracțiunile menționate.

„Cu privire la situația deținuților care nu s-au prezentat din permisiunea de ieșire din penitenciar, la expirarea celor 24 ore pentru care a fost acordată, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost înregistrate 2 astfel de situații în anul 2024, respectiv 1 situație în anul 2025. Precizăm faptul că în perioada 2024 – 2025 nu au fost înregistrate situații în care persoanele private de libertate să nu se fi prezentat din permisiunea de ieșire din penitenciar acordată pentru o perioadă mai mare de 24 ore”, a precizat ANP.

Dacă este luat în calcul numărul recompenselor pentru toți deținuții, indiferent de infracțiunea comisă, numărul de permisii de o zi în 2025 a fost acordat pentru 4.259 de deținuți, iar 1.140 au primit permisii mai lungi.

Administrația Penitenciarelor menționează că propunerile de recompensare sunt analizate de către o comisie din care fac parte directorul unității, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar și directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială.

„Natura infracțiunii săvârșite nu reprezintă o condiție unică în baza căreia să se aprecieze acordarea sau neacordarea recompensei cu permisiunea ieșirii din penitenciar, elementele principale analizate fiind reprezentate de conduita constant pozitivă a deținutului în detenție, interesul pentru muncă și activități educative și de asistență psihosocială, tipul de recompense obținute anterior, precum și perioada executată, raportat la durata din pedeapsă ce mai trebuie executată până la analizarea în comisia pentru liberare condiționată” se mai spune în comunicatul ANP.

Câte recompense a primit fugarul de la Rahova

Atas Abdullah este dat în urmărire națională, după ce a evadat de la Penitenciarul Rahova. El a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026, însă nu a mai revenit la închisoare, Penitenciarul Rahova a alertat Poliția. Bărbatul a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, fără a fi găsit.

Cetățeanul turc ispășea la Penitenciarul Rahova 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor, după ce în 2015 a ucis cu mașina un poliţist de la Brigada Rutieră care a încercat să îl oprească pentru control.

HotNews a contactat reprezentanții Penitenciarului Rahova pentru a afla care au fost condițiile în care i s-au acordat permisii bărbatului, având în vedere fapta pentru care a fost condamnat.

Rugată să explice politica prin care se acordă permisii deținutului, Georgiana Ivănescu, purtătoare de cuvânt a Penitenciarului Rahova, a explicat că ele se acordă „în funcție de comportamentul deținutului”.

„Și în funcție de creditele pe care le are. (Atas Abdullah) era un deținut cu o conduită foarte bună, a fost și la Teatrul Nottara, a fost la piese, a avut nenumărate ieșiri în comunitate, a avut și anterior permisiuni de ieșire din penitenciar”, a declarat pentru HotNews Georgiana Ivănescu, purtătoarea de cuvânt a Penitenciarului Rahova.

În perioada de după condamnarea definitivă, cetățeanul turc a avut, până acum, 24 de permisii și 72 de recompense, a mai spus purtătoarea de cuvânt a penitenciarului.