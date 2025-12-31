Câți kilometri de autostradă s-au deschis în 2025 și ce tronsoane vor fi gata în 2026, un an care poate stabili un nou record

România a depășit borna de 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marcând al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză.

Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare în România în prezent au trecut de borna 1.400, ajungând la 1.416,3 kilometri, din care aproape 146,5 km au fost dați în folosință în 2025.

Anul trecut, în 2024, au fost deschiși traficului nu mai puțin de 195 km de autostradă și drum expres – un an record, însă această bornă ar putea fi depășită în 2026.

Ce autostrăzi și drumuri expres au fost inaugurate în 2025

Total: 146,5 km

Ce autostrăzi și drumuri expres au șanse să fie gata în 2026

A0 Nord – Lotul 3 (DN2 – DN3) – 8,6 km

A0 Nord – Lotul 4 (DN3 – A2) – 4,5 km

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) – 9,9 km

A3 Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului – 42,3 km

A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș – 27 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 complet (Adjud – Răcăciuni) – 23,7 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 3 – Răcăciuni – Bacău: 21,5 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău – Trifești) – 30,3 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Triifești – Săbăoani) – 19 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani) – 28 km

A0 Nord – Lotul 1, parțial între DN7 și Corbeanca (DN1) – 8 km

Drumul Expres Galați – Brăila – 11 km

Total: 233,8 km

750 de km de autostradă în execuție

Pentru anul 2027, Asociația Construim România estimează că ar putea fi dați în trafic undeva între 100 și 150 de km de autostradă, „incluzând tronsonul lipsă al autostrăzii A1 între Deva și Lugoj, sectoare din A13 Sibiu–Brașov și primele loturi ale autostrăzii A8”.

„În prezent, sunt contractați pentru execuție aproximativ 750 km de autostrăzi. Dintre aceștia, circa 400 km sunt programați pentru finalizare până la sfârșitul anului 2027, ceea ce ar conduce la depășirea pragului de 1.800 km de drumuri de mare viteză în România. Restul de aproximativ 350 km includ în mare parte tronsoane montane dificile (A1 și A8), cu provocări semnificative de planificare și inginerie, care necesită un orizont de timp mai îndelungat”, consideră Asociația Consturim România, una dintre organizațiile civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

„Totodată, sunt contractate pentru execuție și două drumuri expres cu complexitate redusă – Arad–Oradea și Focșani–Brăila – pentru care, din considerente de finanțare, lucrările sunt programate să înceapă în 2027, cu perspective de finalizare în 2028”, mai spune organizația.

Alți aproximativ 300–400 km de autostrăzi se află în diverse faze de pregătire sau licitație, cu semnarea contractelor estimată pentru anul 2026.

Rețeaua de autostrăzi din România a prins contur în special după aderarea la UE

Rețeaua de autostrăzi a României a cunoscut un adevărat boom abia după ce țara noastră a aderat la Uniunea Europeană și a beneficiat de nenumărate fonduri nerambursabile care au intrat în construcția de drumuri și căi ferate.

Anul 2024 a fost, până acum, anul record din punct de vedere al kilometrilor deschiși circulației, 195 km.

Până la anul 2024, precedentul record fusese atins tocmai în 2012 când au fost inaugurați 139 de kilometri de autostradă.

La final de 2015, rețeaua României de șosele de mare viteză – autostrăzi și drumuri expres – a ajuns la 1.416,3 kilometri.

Evoluția kilometrilor de autostradă deschiși circulației anual în ultimii ani în România

2004 – 97,2 km

2007 – 50,7 km

2009 – 42 km

2010 – 28 km

2011 – 57 km

2012 – 139 km

2013 – 108 km

2014 – 28,2 km*

2015 – 46,6 km

2016 – 22,1 km*

2017 – 15 km

2018 – 55,4 km

2019 – 42 km

2020 – 60,6 km

2021 – 33,5 km

2022 – 53,02 km

2023 – 81 km

2024 – 195 km

2025 – 146,5 km

*Lotul 3 Cunța – Săliște din A1 Sibiu – Orăștie – 22,11 km – a fost deschis inițial în noiembrie 2014, dar a fost închis în 2015 pentru reparații capitale pe o bucată. Întreg lotul a fost redeschis definitiv în octombrie 2016.