VIDEO Pe autostradă de la București până la Focșani. Se deschide traficul pe bucată lipsă din Autostrada Moldovei de lângă Buzău

Traficul rutier va fi deschis joi, 27 noiembrie, pe porțiunea lipsă din autostrada „Moldovei” A7 la sud de Buzău, astfel că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între București și Focșani, din care 145 de km vor fi doar pe A7.

Tronsonul 3 din A7 Ploiești – Buzău va fi deschis traficului pe 27 noiembrie, așa cum prevede termenul oficial, au confirmat pentru HotNews mai multe surse din Ministerul Transporturilor. Informația a fost confirmată și de către Asociația Pro Infrastructura, una dintre organizațiile din societatea civilă care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

Tronsonul 3 măsoară 13,9 kilometri și este construit de o asociere de firme din Turcia, Nurol (Lider) – Makyol. Este, de altfel, singurul lot din cele 14 tronsoane deschise sau aflate în lucru pe Autostrada A7 care este realizat de constructori din Turcia.

Pe autostrada A7 pana la Focsani / Sursă: HotNews via Google Maps

Odată deschis traficului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproape 145 de kilometri din autostrada A7, de la Ploiești (Dumbrava/A3) și până la nord de Focșani.

„Adică, în sfârșit, doar o oră și jumătate din nordul Capitalei până dincolo de Focșani, cu viteză legală. Comod, predictibil și, cel mai important, în siguranță. Este efectul unirii cioturilor pe care ne chinuim să le facem de vreo 25 de ani”, explică Asociația Pro Infrastructura.

România ajunge la 1.367 km de autostradă și drum expres

„Inaugurarea de la Buzău vine fix în termenul contractual, curat, fără extensii de timp și tertipuri tehnice ori birocratice. Felicitări turcilor de la Nurol și subcontractorilor acestora pentru încadrarea în obligațiile contractuale inițiale după ce, la primul lor proiect major din România, A3 Nușfalău-Suplacu, au avut o întârziere imputabilă de câteva luni”, detaliază asociația.

Odată cu această inaugurare, România atinge borna de 1.367 de kilometri de autostradă și drum expres, cu 97,4 km dați în folosință până acum în 2025.

„Vestea cea mai bună este că în 2026 rețeaua din afara arcului carpatic va prinde cu adevărat formă, verigile lipsă de pe A0 din jurul Bucureștiului și A7 până la Pașcani având șanse mari să devină istorie”, completează Pro Infrastructura.

A7 Ploiești – Buzău / Sursă: HotNews.ro

A7 Ploiești – Buzău, Lotul 3 (Pietrosul – Buzău)

Constructor : NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S

: NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (lider) – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S Lungime : 13,9 km

: 13,9 km Valoare : 1,1 miliarde de lei (fără TVA)

: 1,1 miliarde de lei (fără TVA) Contract semnat : 22.11.2023

: 22.11.2023 Lucrări începute : martie 2024 (termen de execuție 20 de luni)

: martie 2024 (termen de execuție 20 de luni) Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu la zi (noiembrie 2025): 94%

„Coloana vertebrală” a Moldovei sau „Autostrada Umbrărescu”

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 120 km în folosință, 215 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din sectorul A7 Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău, până în prezent s-au deschis traficului aproape 50 de kilometri aferenți primelor două loturi, în timp ce lotul 3 de aproape 14 km va fi deschis acum, la final de noiembrie.

Mai departe de la Buzău spre Nord se circulă pe autostradă pe aproape 87 de kilometri până la nord de Focșani.

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane, în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei.

Alte două tronsoane, de la Pașcani la Suceava, sunt atribuite către UMB, dar contractele încă nu au fost semnate. Practic, de la Buzău până la Pașcani și mai departe spre Suceava, toată A7 este sau va fi construită de companiile care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu.