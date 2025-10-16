VIDEO Se deschide autostrada „Muzeu” de pe A7, dar cu o improvizație / Surpriză neplăcută pentru șoferi și contre între un ONG și șeful de la Drumuri

Aproximativ 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 care stau „muzeu” vor fi în sfârșit deschiși traficului vineri, însă deschiderea circulației vine cu o surpriză neplăcută. Din cauza nefinalizării la timp a lucrărilor dintr-un capăt, traficul dinspre București va fi „dat jos” de pe autostradă mult mai devreme și deviat pe un drum județean, printr-o localitate, până să ajungă în DN2.

Cei aproximativ 30 de kilometri de pe lotul 2 dintre Ploiești și Buzău stau „muzeu” de aproape două luni, adică sunt gata, dar nu au putut fi dați în circulație din cauza unor erori făcute de un constructor din Bulgaria. Între timp, constructorul a remediat problemele, dar controversa se mută spre capătul lotului dinspre Buzău.

Planul inițial era ca deschiderea traficului pe lotul 2 să se facă la pachet cu deschiderea unei bucăți de câțiva kilometri din lotul 3 adiacent, construit de Nurol, precum și a unei părți din nodul rutier cu DN2. Practic, șoferii ar fi putut circula direct până în DN2-Centura Buzăului.

Șoferii de pe A7, dați jos de pe autostradă direct într-un sat

Cum vor cobori soferii de pe A7 in DN2 in apropiere de Buzau

Noile informații arată însă că CNAIR și constructorul turc Nurol de pe Lotul 3 nu au reușit să finalizeze la timp lucrările pentru o astfel de deschidere de circulație, iar în schimb șoferii de pe A7 vor fi nevoiți să fie deviați printr-un sat, pe un drum județean.

Doar o bretea din nodul cu DN2 va fi gata vineri, astfel că doar șoferii pe relația Buzău-București vor putea urca direct pe autostradă.

Cei care vor circula pe direcția București-Buzău vor fi „dați jos” de pe autostradă mai devreme, la intersecția cu DJ203G în localitatea Pietrosu. Vor merge circa 2 km apoi pe drumul județean, prin localitate, până la intersecția cu DN2, acolo unde a fost improvizat un sens giratoriu.

Într-o filmare din dronă realizată de Asociația Construim România se văd ultimele pregătiri pentru darea în trafic:

Pro Infrastructura: „Indolența, incompetența și fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR sunt strigătoare la cer”

„Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil. Grija față de cetățenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR și MT este ca și inexistentă”, reacționează virulent Asociația Pro Infrastructra (API), una dintre cele mai active organizații din societatea civilă care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură de transport din țară.

„Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit și sensul de descărcare pe cei câțiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 și DN2, nu doar cel de încărcare”, mai spune asociația care susține că „așa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace” care au greșit sudurile la trei poduri de pe Lotul 2.

De precizat, însă, că turcii de la Nurol au termen de finalizare pe Lotul 3 abia în luna noiembrie, iar orice deschidere parțială ce s-ar fi produs acum ar fi fost în avans.

„Lăsând la o parte greșelile impardonabile repetate ale constructorului Trace, indolența, incompetența și fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR și ale celor din Ministerul Transporturilor, în frunte cu șeful Pistol, respectiv miniștrii Grindeanu și Șerban și secretarului de stat Scrioșteanu, sunt strigătoare la cer”, consideră API.

„Singura consolare este că turcii de la Nurol pot termina breteaua din nodul A7-DN2 necesară pentru fluxul de trafic sud->nord într-o săptămână-două și restul din cei aproape 14 kilometri ai A7 care ocolesc Buzăul spre sfârșitul lunii noiembrie”, mai spune organizația civică.

Situația descărcării si incarcarii cu trafic a Lotului 2 din A7 in apropiere de Buzau / Sursă: Pro Infrastructura

Șeful CNAIR vorbește despre „zgomot politic”: „Realitatea nu se poate falsifica prin postări”

În replică, într-un mesaj postat pe contul propriu de Facebook, dar preluat apoi și de contul oficial al CNAIR, Cristian Pistol, directorul companiei de drumuri, reacționează: „Când faptele vorbesc, zgomotul politic devine irelevant”.

„În ultimii ani, am văzut destule atacuri venite din partea celor care confundă administrația publică cu o tribună pentru scandări sterile. Din păcate, cei care astăzi critică, sunt exact aceia care, în perioadele lor de mandat, au construit în România zero kilometri noi de autostradă, au blocat proiecte și nu și-au onorat promisiunile”, susține Pistol.

Acesta spune că în ultimii 4 ani au existat „progrese record” la capitolul autostrăzi și acuză un contrast „evident”.

„În perioada Guvernului Cîțu, când „specialiștii în infrastructură” ai Asociației Pro Infrastructura (API) și ai componentei ei politice se aflau la butoane, am avut blocaje, amânări și zero realizări concrete. Astăzi, aceiași oameni se erijează în „vigilenți ai eficienței”, atacând rezultate palpabile doar pentru că nu le pot egala. Realitatea nu se poate falsifica prin postări sau lozinci”, consideră șeful de la Drumuri.

„Noi ne concentrăm pe construcție, nu pe scandal. Autostrăzile nu se fac cu postări și conferințe, ci cu muncă, seriozitate și viziune pe termen lung. În timp ce unii numără like-uri, noi numărăm kilometri dați în folosință”, mai susține directorul CNAIR.

Autostrada A7 Ploiești – Buzău / Sursă: HotNews

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 2: Mizil – Pietroasele (Spătaru)

Constructorul : ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC

: ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC Lungime : 28,35 km

: 28,35 km Valoare : 1,25 mld lei (fără TVA)

: 1,25 mld lei (fără TVA) Contract semnat: 7 iunie 2022

7 iunie 2022 Lucrări începute : 11 august 2022

: 11 august 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic era deja realizat): 20 de luni.

20 de luni. Termen de finalizare: Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist)

Octombrie 2024 (termen prelungit) / T3-T4 2025 (realist) Stadiu (octombrie 2025): 99,9%

„Coloana vertebrală” a Moldovei

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 120 km în folosință, 215 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din sectorul A7 Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău, până în prezent s-au deschis traficului cei 21 de km aferenți primului lot. Lotul 2, prezentat în articolul de față, este la un pas de finalizare, în timp ce Lotul 3, construit de turcii de la Nurol, are termen de finalizare la finalul acestui an.

Mai departe de la Buzău spre Nord se circulă pe autostradă pe aproape 87 de kilometri până la nord de Focșani.

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane, în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.