VIDEO Azi se deschid încă 50 de km de autostradă. Ruta este una dintre cele mai vitregite până acum

O nouă porțiune din Autostrada Moldovei A7 este deschisă marți, 23 decembrie, după lucrări intense în ultimele luni ale antreprenorului UMB pe tronsoanele la nord de Focșani. Marți vor fi deschiși circa 50 de km de la Focșani și până după Adjud, oferind șoferilor o distanță de aproape 250 de km neîntrerupți de autostradă din Capitală și până spre mijlocul regiunii Moldova.

Bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 50 de kilometri, va fi deschisă traficului marți, 23 decembrie, începând cu ora 11.00, au anunțat oficialii de la Compania de Autostrăzi.

Aproape 250 de kilometri de autostradă neîntrerupți, de la București la Adjud

Bucata de circa 50 de kilometri care va fi deschisă traficului reprezintă, de fapt, două tronsoane diferite. Primii 35 km sunt parte din Tronsonul 1 Focșani – Bacău, iar următorii 15 km până la Adjud Nord fac parte din Tronsonul 2.

Odată deschise traficului cele două tronsoane s-ar lega Adjudul de București pe autostradă, oferind șoferilor aproape 250 de km neîntrerupți din A7 și A3.

În prezent, circa 145 de kilometri din A7 sunt deschiși de la Focșani la Dumbrava, intersecția cu A3, iar de acolo până la București mai sunt circa 46 de km până în zona Pipera-Petricani.

Nodul rutier de la Adjud / Sursă Captură YouTube – Ste@Zboara & Moldova Vrea Autostrada

Efect major

„Efectul este major: șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă, pe 241 kilometri, din nordul Capitalei (zona Petricani) până la ieșirea din Adjud în mai puțin de două ore: relaxați, în siguranță, legal. Mare atenție însă: nu sunt spații de servicii deschise între Buzău și Adjud!”, spune Asociația Pro Infrastructura, una din cele mai active organizații civice din domeniul Transporturilor.

Organizația recunoaște, însă, că există și „aspectele urâte care trebuie spuse”.

„Acum se vede cel mai bine lipsa de capacitate a UMB despre care vă tot explicăm din 2022, asumându-ne înjurăturile primite pe nedrept”, acuză Asociația care reclamă faptul că toate tronsoanele din A7 rămase au ratat termenele oficiale, inclusiv cele care se deschid acum.

Termenele contractuale inițiale, depășite

„Termenele contractuale de finalizare inițiale sunt septembrie 2025 pe Focșani-Domnești, respectiv noiembrie 2025 pe toate celelalte cinci sectoare de la Domnești la Pașcani. Întârzierile dincolo de Adjud sunt mari și foarte mari. Dacă până la Răcăciuni nu mai este mult de muncă, iar lotul 3 până la sud de Bacău se apropie de 70% stadiu fizic, progresul pe ultimele trei tronsoane dincolo de Bacău abia dacă trece momentan de 40%”, explică organizația civică.

„Deși trebuia să fim astăzi cu A7 la Pașcani, cei 124 kilometri rămași se vor inaugura, în scenariul optimist și doar dacă antreprenorul UMB va dori să deschidă „în trepte”, astfel: până la Răcăciuni în martie, apoi la Bacău în mai, critic în august la Săbăoani (Roman nord) pentru a nu pierde niciun leu din banii nerambursabili (gratuiți) din PNRR și abia în decembrie 2026 sosim la Pașcani”, susține Pro Infrastructura.

Concentrarea resurselor constructorului pe Autostrada A7 s-a făcut „cu sacrificarea altor șantiere”, susține organizația.

Odată deschise traficului tronsoanele de la Focșani la Adjud, numărul total de kilometri de pe autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare ajunge la 1416,3 kilometri, din care aproape 146,5km au fost dați în folosință în 2025.

Traseul Autostrazii A7 Focșani – Bacău, Foto: Hotnews

A7 Focșani Nord – Domnești Târg

Constructorul: UMB

Lungime: 35,6 km

Valoare: 2,36 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: martie 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (decembrie 2025): 97%

A7 Domnești Târg – Răcăciuni

Constructorul: UMB

Lungime: 38,78 km (cca 16 km de la Domnești-Târg la Adjud)

Valoare: 2,49 mld lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2022

Lucrări începute: mai 2023

Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

Termen de finalizare: noiembrie 2025

Stadiu (decembrie 2025): 90%

A7 sau „Coloana vertebrală” a Moldovei

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 145 km în folosință, 190 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară.

Din A7, până acum s-au deschis circa 145 de kilometri, tot tronsonul Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău (63 km) și tot tronsonul Buzău – Focșani Nord (82 km).

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane (circa 53 km), în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul.

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei.

Alte două tronsoane, de la Pașcani la Suceava, sunt atribuite către UMB, dar contractele încă nu au fost semnate. Practic, de la Buzău până la Pașcani și mai departe spre Suceava, toată A7 este sau va fi construită de companiile care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu. Din acest motiv mai este supranumită și „Autostrada Umbrărescu”.