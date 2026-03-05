Câți oameni au fost uciși până acum în războiul SUA-Israel împotriva Iranului

Războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului a intrat joi în a șasea zi. Statele din Golf care găzduiesc baze militare și personal american, precum și Libanul, au fost rapid prinse în conflict, iar zeci de oameni din Orientul Mijlociu au fost uciși în atacuri.

Agenția Reuters prezintă un bilanț al morților din război, raportat până la 5 martie de țările implicate. Cifrele nu au putut fi verificate independent de Reuters.

Iran

1.045 de persoane ucise, inclusiv 175 de eleve și cadre didactice într-un atac cu rachete asupra unei școli primare din Minab, în ​​sudul țării, în prima zi de război, potrivit grupului umanitar non-profit Semiluna Roșie Iraniană. Nu este clar dacă numărul total de morți include și victimele militare ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Israel

10 civili uciși, inclusiv nouă persoane, într-un atac cu rachete iraniane asupra orașului Beit Shemesh, lângă Ierusalim, pe 1 martie, potrivit serviciului de ambulanță israelian Magen David Adom. Forțele de Apărare ale Israelului nu au raportat nicio victimă militară.

Liban

77 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Bahrain

O persoană a murit într-un incendiu izbucnit în orașul industrial Salman din Bahrain, în urma interceptării unei rachete, potrivit Ministerului de Interne.

Kuwait

Trei oameni, inclusiv doi soldați kuweitieni, au fost uciși în atacurile iraniene asupra țării, potrivit ministerelor sănătății și afacerilor externe din Kuweit.

Oman

O persoană a fost ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, care purta pavilionul Insulelor Marshall, în largul coastei orașului Muscat.

Emiratele Arabe Unite

Trei persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Armata SUA

Șase membri ai serviciilor americane au fost uciși într-un atac asupra unei unități din Kuweit, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Siria

Patru persoane au fost ucise sâmbătă, când o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, a anunțat agenția de știri de stat SANA.