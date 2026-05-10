Câți pași sunt necesari pentru a slăbi. Un nou studiu spune că nu sunt 10.000

Pentru persoanele care au slăbit sau care sunt în proces de slăbire, un nou studiu sugerează că un simplu obiectiv zilnic de pași ar putea fi cheia pentru a preveni recâștigarea kilogramelor pierdute, relatează Euronews.

Persoanele care urmează o dietă pentru a slăbi ar trebui să parcurgă aproximativ 8.500 de pași pe zi pentru a-și menține rezultatele și a preveni recâștigarea greutății, potrivit unui nou studiu realizat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității.

„Aproximativ 80% dintre persoanele supraponderale sau obeze care slăbesc inițial tind să recâștige o parte sau toată greutatea pierdută în decurs de trei până la cinci ani”, a declarat Marwan El Ghoch, coautor al studiului de la Universitatea din Modena și Reggio Emilia din Italia.

„Identificarea unei strategii care să rezolve această problemă și să ajute oamenii să-și mențină noua greutate ar avea o valoare clinică imensă”, a adăugat el.

Una dintre cele mai frecvente recomandări în cadrul programelor de slăbire este creșterea numărului de pași făcuți zilnic. Cu toate acestea, de ce, când și câți pași trebuie făcuți rămâne încă neclar, au remarcat autorii studiului.

În încercarea de a ajunge la un consens cu privire la numărul de pași pe care oamenii ar trebui să-i facă atunci când încearcă să slăbească, cercetătorii au analizat mai multe studii clinice care au implicat aproximativ 4.000 de pacienți.

Aceste studii au comparat 1.987 de pacienți care participau la programe de modificare a stilului de viață, precum recomandări alimentare și sfaturi privind mersul pe jos și monitorizarea numărului de pași, cu 1.771 de pacienți care fie urmau doar o dietă, fie nu primeau niciun tratament.

Studiul a constatat că primul grup și-a mărit numărul de pași zilnici la 8.454 până la sfârșitul fazei de slăbire și a pierdut o cantitate semnificativă de greutate corporală, în medie 4,39%, adică aproximativ 4 kg.

„Participanții ar trebui să fie întotdeauna încurajați să-și crească numărul de pași la aproximativ 8.500 pe zi în timpul fazei de slăbire și să mențină acest nivel de activitate fizică în timpul fazei de menținere a greutății, pentru a-i ajuta să prevină recăpătarea greutății”, a spus El Ghoch.

Creștere a obezității la nivel mondial

Având în vedere că incidența obezității este în creștere la nivel mondial și se estimează că va ajunge la 30% până în 2035, conform Atlasului Mondial al Obezității, cercetătorii se concentrează din ce în ce mai mult pe schimbările de stil de viață și pe măsurile menite să îmbunătățească rezultatele tratamentului obezității.

Această creștere prognozată reprezintă un motiv de îngrijorare considerabil, au remarcat autorii.

Supraponderalitatea și obezitatea sunt asociate cu mai multe comorbidități medicale și psihologice, cu o povară financiară grea asupra sistemelor de sănătate și cu impact social puternic, care poate duce la dizabilități majore și la un risc crescut de mortalitate, potrivit studiului.

Cercetări recente au arătat că persoanele obeze prezintă un risc cu 70 % mai mare de a suferi infecții grave, iar la nivel mondial, una din zece decese cauzate de boli infecțioase ar putea fi asociată cu obezitatea.

Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa și-a stabilit obiectivul de a stopa creșterea obezității la adulți la nivelurile din 2010 până în 2025, dar nicio țară europeană nu l-a atins, ratele crescând cu 138% din 1975.