Câți politicieni români știu că astăzi se semnează la New Delhi cel mai mare acord comercial din istorie?

Astăzi, 26 ianuarie 2026, Ursula vor der Leyen, președinta Comisiei Europene și Narendra Modi, premierul Indiei, semnează cel mai mare acord comercial de liber schimb din istorie. Este cel mai important eveniment al începutului de an, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, într-o opinie pentru HotNews. România poate și trebuie să atragă investiții strategice din India în regenerabile, aeronautică, chimie, mașini grele, tehnologia informației și electronice, consideră el.

Geniile din analiza politică, economică și militară de la noi au ratat să comenteze cel mai important eveniment al începutului de an. Nu, nu a fost Davos, Groenlanda, Mercosur sau Abu Dhabi. Luni și marți, 26 și 27 ianuarie, Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Kaja Kallas sunt în India unde se întâlnesc la New Delhi cu Narendra Modi, pentru a semna un acord istoric de liber schimb supranumit de specialiști „the mother of all deals”.

Premierul Indian Narendra Modi, al doilea din stânga, președintele Consiliului European, António Costa, al doilea din dreapta și președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, în dreapta, la New Delhi, 26 ianuarie 2026. Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP / Profimedia

Uniunea Europeană și India, care au împreună 25% din PIB-ul și populația lumii, au schimburi comerciale anuale de circa 120 de miliarde de euro, cu un excedent de balanță comercială în favoarea celeia din urmă de aproximativ 26 de miliarde de euro.

România și India au avut, în 2024, schimburi comerciale ridicole, de circa 1 miliard de euro, cu un excedent de balanță comercială în favoarea Indiei de aproximativ 850 milioane de euro (toate datele din 2024).

Prin semnarea acordului, Uniunea Europeană și India țintesc schimburi comerciale care să ajungă la peste 200 miliarde de euro anual, până în 2030, urmărind astfel să scape din strânsoarea economică a tarifelor impuse de America.

Așa cum Polonia a atras investiții strategice din SUA, Ungaria din China și Slovacia din Coreea de Sud, România poate și trebuie să atragă investiții strategice din India în regenerabile, aeronautică, chimie, mașini grele, tehnologia informației și electronice. România poate și trebuie să devină poarta de intrare și capul de pod al Indiei în Europa.