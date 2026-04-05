Câți români au încasat pensie specială în februarie. Cea mai mare pensie medie de serviciu: peste 25.000 de lei

În februarie 2026, 11.898 de persoane au încasat pensie de serviciu, cei mai mulți fiind judecători și procurori, conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), scrie Agerpres.

Dintre aceștia, 7.863 de beneficiari au pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat – BASS (contributivitate).

Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.820, din care 2.530 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.488 lei, din care 7.534 din BASS și 22.374 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de legea privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat 786 de persoane (690 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.002 de lei, din care 3.052 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce privește beneficiarii legii privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 870 de persoane (655 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.250 de lei (3.558 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de legeaprivind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.333 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.111 de lei, din care 8.067 lei suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi au primit 688 de persoane (toți cu pensie din BASS), media fiind de 10.478 de lei, din care 2.550 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 2.401 de pensionari (1.967 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.207 de lei, din care 4.448 de lei suportați din bugetul de stat.

La finalul lunii februarie, Nicușor Dan a promulgat noua lege de modificare a pensiilor magistraţilor, care prevede că va crește etapizat vârsta de pensionare la 65 de ani (în termen de 15 ani de la intrarea în vigoare a legii), iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Modificările, făcute de Guvernul Bolojan, au fost puternic contestate de la vârful sistemului judiciar, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat legea la Curtea Constituțională. După mai multe amânări, timp de câteva luni, CCR a decis că legea este constituțională.