Câți români s-au uitat la meciul România – Polonia de pe Antena 1

După mai multe înfrângeri, naționala de fotbal a României a reușit să se impună pe teren propriu în fața Poloniei, fiind prima victorie oficială în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi.

Triumf a fost și pentru postul Antena 1, care a difuzat partida de pe Arena Națională.

Confruntarea, care s-a încheiat cu 2-1 pentru tricolori, i-a adus postului TV sâmbătă searăpoziția de lider în audiență, potrivit Pagina de Media.

Audiența Antena 1 pe tronsonul orar în care a fost difuzat meciul a depășit posturile concurente, Pro TV și Kanal D, de două sau chiar de trei ori pe anumite segmente.

În fiecare minut al partidei, aproape 2 milioane de români se aflau în fața televizoarelor pentru a vedea echipa antrenată de Hagi.

La nivel național, audienţa Antena 1 a fost de două ori şi jumătate mai mare decât cea a Pro TV.

Și cota de piaţă a fost de peste 35%, adică mai multe de o treime dintre românii care se uitau la TV, urmăream meciul naționalei de fotbal.

Vârful audienței a fost la ora 23.29, când 2,2 milioane de români se uitau pe Antena 1.