Câți români s-au uitat la telenovela care a intrat în locul lui Cătălin Măruță pe Pro TV

Emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”, diferențele de audiență între cele producții nefiind foarte mari în primele două zile ale difuzării telenovelei, scrie miercuri Pagina de Media.

Luni, la primul episod, a fost un interes ceva mai mare pe intervalul orar 15.00-16.00 pe care era difuzată până acum, până vineri, emisiunea „La Măruţă”.

Atât luni (9 februarie), cât şi marţi (10 februarie), serialul „Leyla” a fost depăşit ori de reluările emisiunilor „Jocul cuvintelor”, cu Dan Negru (de pe Kanal D), ori de „Mireasa” de pe Antena 1.

Serialul „Leyla”, a doua opţiune pe ţară, luni

La nivelul întregii ţări, primul episod din „Leyla” a reuşit să fie a doua opţiune a românilor care s-au uitat la TV.

Prima a fost „Jocul cuvintelor” de pe Kanal D. Aproape 580.000 de români a fost media

De notat că, în ziua în care Pro TV anunţa renunţarea „La Măruţă”, media emisiunii era de până în jumătate de milion.

Top naţional luni, 9 februarie:

Kanal D – 790.000;

Pro TV – 580.000;

Antena 1 – 575.000.

La oraşe, „Leyla” a atras în faţa televizoarelor aproape 225.000 de români (cam tot atâţia câţi erau la Măruţă).

Top urban luni:

Kanal D – 290.000;

Antena 1 – 270.000;

Pro TV – 225.000.

Pe publicul comercial al staţiei (adică 21-54 naţional ABCD), Pro TV a fost, cu serialul „Leyla”, pe poziţia a doua. Prmul loc l-a ocupat emisiunea „Mireasa” de pe Antena 1.

Top comercial luni:

Antena 1 – 210.000;

Pro TV – 150.000;

Kanal D – 145.000.

„Leyla” a câștigat publicul urban, marți

La episodul de marţi, „Leyla” a scăzut sub jumătate de milion de români la nivel naţional, dar a urcat la oraşe.

La nivelul întregii ţări, „Leyla” mai avea câteva mii de telespectatori ca să ajungă la 500.000. Şi marţi, a fost tot pe locul al treilea.

Serialul a fost devansat, din nou, de „Jocul cuvintelor”, de pe Kanal D, şi „Mireasa”, de pe Antena 1.

Top naţional marți, 10 februarie:

Kanal D – 760.000;

Antena 1 – 760.000;

Pro TV – 495.000.

În clasamentul pe publicul urban, „Leyla” a ocupat locul al doilea, după Kanal D, cu: aproape 240.000 media.

Top urban marți:

Kanal D – 300.000;

Pro TV – 240.000;

Antena 1 – 210.000.

Pe publicul comercial, „Leyla” a coborât, marţi, pe poziţia a treia, faţă locul al doilea în prima zi.

Ca şi în prima zi, „Mireasa” de pe Antena 1 a fost prima opţiune pe acest segment.

Top comercial marți: