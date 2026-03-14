Conflictul dintre Afganistan și Pakistan escaladează. Regimul taliban de la Kabul a atacat pentru prima dată cu drone un centru militar din Islamabad – VIDEO

Regimul taliban din Afganistan a afirmat sâmbătă că a atacat cu drone un centru militar din Islamabad, fiind prima dată când dronele ajung în capitala Pakistanului, în plină escaladare a unui conflict care se agravează de săptămâni.

„Ca parte a continuării operaţiunilor de represalii „Radd-al-Zulm” („Respingerea Opresiunii”), vineri după-amiază forţele aeriene ale Emiratului Islamic au atacat un important centru militar al regimului militar pakistanez cunoscut sub numele de „Hamza”, în zona Faizabad din (capitala pakistaneză) Islamabad”, a informat într-un comunicat de presă regimul taliban, potrivit agențiilor EFE și Agerpres.

Atacul are loc după ce Pakistanul a lansat joi dimineaţă noi bombardamente asupra mai multor puncte din Afganistan, inclusiv capitala şi zone din sudul ţării, într-o ofensivă care, potrivit ONU, s-a soldat cu cel puţin patru morţi şi 14 răniţi.

Potrivit guvernului afgan de facto, aeronavele fără pilot au lovit cartierul general şi alte facilităţi dintr-un complex militar din Islamabad, situat la doar câţiva kilometri de Rawalpindi, unde se află cartierul general al armatei pakistaneze, şi au provocat „pierderi umane şi financiare grave”.

Departamentul de informaţii al armatei pakistaneze a susţinut mai târziu că dronele au fost interceptate înainte de a-şi atinge obiectivele, deşi resturile aparatelor au cauzat cel puţin patru răniţi, printre care doi copii.

Conform Pakistanului, au fost răniţi minori în oraşul Quetta din Belucistan, în timp ce alţi doi civili au suferit răni în Kohat şi Rawalpindi după căderea fragmentelor dronelor.

Islamabadul i-a acuzat pe talibani că încearcă să „inspire frică în populaţie” prin lansarea de drone rudimentare şi să se prezinte ca victime în timp ce „atacă activ civili prin intermediul reprezentanţilor lor terorişti şi al dronelor lor”.

Atât Kabul, cât şi Islamabad au reiterat în mai multe rânduri că sunt pregătite pentru o confruntare prelungită la frontieră şi au avertizat că vor riposta în cazul oricărui atac asupra suveranităţii lor.

„Operaţiunea Pakistanului „Ghazab-lil-Haq” va continua până când talibanii afgani vor aborda preocuparea centrală a Pakistanului privind terorismul care îşi are originea pe teritoriul afgan (…). Nu ne vom retrage în faţa unor astfel de provocări”, a adăugat nota pakistaneză.

Actuala escaladare dintre cele două ţări s-a intensificat pe 22 februarie, când Pakistanul a lansat atacuri împotriva presupuselor baze insurgente de pe teritoriul afgan, acuzând Kabulul că permite prezenţa grupurilor armate care operează împotriva statului pakistanez de cealaltă parte a frontierei, o acuzaţie pe care talibanii o neagă.

Potrivit Misiunii de Asistenţă a ONU în Afganistan (UNAMA), confruntările transfrontaliere au cauzat moartea a cel puţin 75 de civili şi 193 de răniţi în Afganistan de la sfârşitul lunii februarie, majoritatea femei şi copii.