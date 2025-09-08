Câți români sunt de părere că apartenența la UE limitează prea mult independența țării. Ce arată un nou sondaj

Aproximativ 52% dintre români sunt de părere că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere că apartenența României la UE limitează prea mult independența națională, potrivit unui sondaj de opinie INSCOP Research la comanda think-tankului Polithink pe teme de politică externă și digitalizare.

Sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională în special: votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat.

Consideră că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independenta națională mai ales: votanții PNL și USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus.

”Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a spus Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 4-10 august 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

