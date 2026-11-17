Disponibilitatea de a lupta pentru apărarea României diferă și în funcție de cine e agresorul, și în funcție de opțiunea politică, potrivit unui sondaj făcut online de Impactum Insights, comandat de Ethical Media Alliance.

Potrivit cercetării, 66% dintre românii activi online spun că ar lupta dacă România ar fi atacată, însă procentul scade la 51% în scenariul în care atacatorul ar fi Rusia.

Scăderea față de scenariul general nu apare doar în răspunsul despre Rusia.

54% dintre respondenți spun că ar lupta dacă România ar fi atacată de un stat din afara NATO sau de Ungaria și 53% în cazul Ucrainei. Dacă ne-ar ataca SUA, ar lupta 49%, iar dacă ar fi Chna, ar lupta 46%.

Diferențe între votanții lui Nicușor Dan și George Simion



Dorința de a apăra patria se schimbă și în funcție de opțiunea politică.

Astfel, în scenariul în care ne-ar ataca Rusia, 63% dintre votanții lui Nicușor Dan ar lupta, față de 48% dintre votanții lui George Simion.

„Sigur” ar lupta în cazul unui atac al Rusiei 42% dintre votanții lui Dan, față de 18% dintre votanții lui Simion.

În scenariul general, 71% dintre votanții lui Dan și 69% dintre votanții lui Simion spun că ar lupta dacă România ar fi atacată.

În ceea ce privește plecarea din țară în loc să lupte, procentele sunt de 9% în rândul votanților lui Nicușor Dan și de 8% în cazul celor ai lui George Simion.

Întrebați care sunt principalele amenințări la adresa securității României, 38% dintre respondenții din online au menționat corupția, urmată de extinderea războiului din Ucraina, cu 37%.