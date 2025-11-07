Câtorva persoane li s-a făcut rău după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară de lângă Washington

Soldați americani mergând spre un elicopter Black Hawk la Joint Base Andrews. Foto: APFootage / Alamy / Profimedia

Mai multor persoane li s-a făcut rău și au ajuns la spital după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, potrivit CNN și Reuters.

Într-un comunicat al bazei militare Joint Base Andrews de lângă Washington se spune că o clădire din bază a fost evacuată după ce o persoană „a deschis un pachet suspect”.

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază.

„Ca măsură de precauție, clădirea și clădirea conexă au fost evacuate, iar zona a fost izolată”, se afirmă în comunicat.

„Echipele de intervenție rapidă ale bazei militare Joint Base Andrews au fost trimise la fața locului, au stabilit că nu există amenințări imediate și au predat locul incidentului Biroului de Investigații Speciale. În prezent, ancheta este în curs de desfășurare”, potrivit acestuia.

Pachetul conținea o pulbere albă necunoscută, au dezvăluit pentru CNN două surse care cunosc date din anchetă.

Anchetatorii evaluează, de asemenea, elemente de propagandă politică ce erau în pachet, au declarat cele două surse.

Testul inițial efectuat pe teren de echipa HAZMAT nu a detectat nimic periculos, dar ancheta continuă, a mai spus o sursă.

Departamentul Apărării al SUA și baza militară Joint Base Andrews nu au răspuns imediat la solicitările de a da declarații, a precizat Reuters.