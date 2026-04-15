Cauza incendiului din blocul de la Constanța, stabilită de pompieri. Imagini cu urmările flăcărilor

Pompierii au stabilit cauza incendiului de la blocul social din cartierul Henri Coandă, municipiul Constanţa, anunță ISU Constanța. Opt persoane mai sunt internate în urma incendiului, patru dintre ei copii. Una dintre victime este în stare critică.

Incendiul de marți seară a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate, potrivit ISU Constanța, citat de News.ro.

Ziarul Amprenta scrie că totul a pornit de la un scurtcircuit electric produs la un scuter electric pus la încărcat.

Miercuri dimineață, pompierii au mers la blocul respectiv pentru a stabili pagubele produse în urma incendiului.

În ce stare se află răniții

În continuare, opt persoane se află internate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa în urma acestui incendiu, iar patru dintre acestea sunt copii cu vârste între 10 şi 17 ani, au anunțat reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa.

Aceştia au fost intoxicaţi cu monoxid de carbon, iar evoluţia lor este una favorabilă şi ar putea fi externaţi în cursul zilei de miercuri.

De asemnea, un bărbat de 64 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului şi se află în Secţia de Terapie Intensivă, în stare critică.

Urmările incendiului

Focul a izbucnit într-un apartament, iar în jurul orei 19:30, s-a activat Planul Roșu de Intervenție după ce flăcările s-au extins la întregul bloc.

Potrivit presei locale, a fost o mobilizarea masivă, unde peste 90 de pompieri au intervenit. Salvatorii s-au confruntat și cu dificultăți cauzate de oamenii adunați în zonă.

Mai mulți localnici s-au apropiat periculos de mult de zona de intervenție, iar unii au încercat să intre peste pompieri în timp ce aceștia acționau pentru stingerea incendiului și evacuarea victimelor.

Incendiul a lăsat sute de oameni fără casă, iar apartamentele se află într-o stare gravă de degradare, potrivit Replica Online, care prezintă imagini cu urmările incendiului.