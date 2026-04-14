FOTO / VIDEO Incendiu la un bloc social din Constanța. Planul Roșu, activat. Pompierii caută persoane în interior / Trei persoane, între care o fetiță de 9 ani, duse la spital

Pompierii intervin marți seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) există informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane sunt surprinse în interior. Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

O minoră de 9 ani, intoxicată cu fum, a fost transportată la spital de un echipaj SAJ, potrivit Ziua de Constanța.

Un adult de 65 de ani, cu insuficiență respiratorie, și unul în vârstă de 58 de ani, ambii intoxicați cu fum, au fost duși la spital de echipaje Smurd.

Incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), unde se desfășoară misiuni de căutare salvare, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Ca urmare a activării Planului Roșu de Intervenție toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor.

În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Intervenția este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează.