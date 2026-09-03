Cauza morții actorului Tim Curry, vedeta din „The Rocky Horror Picture Show”, dezvăluită

Vedeta din „The Rocky Horror Picture Show” a murit la domiciliul lui din Los Angeles pe 25 august, la vârsta de 80 de ani.

Actorul britanic Tim Curry a murit din cauza unei boli coronariene, a confirmat purtătorul său de cuvânt, pentru BBC News.

Pe lângă afecțiunea cardiacă, Curry avea antecedente de accident vascular cerebral (AVC) și cancer renal, afecțiuni grave care au contribuit la decesul lui, a declarat purtătorul său de cuvânt, citând un certificat de deces înregistrat în comitatul Los Angeles.

Vedete ale scenei și ecranului i-au adus un omagiu actorului, care a devenit celebru interpretând rolul doctorului Frank-N-Furter, în filmul cult din 1975, „The Rocky Horror Picture Show”.

După ce a suferit un AVC extrem de puternic în 2012, Curry a trebuit să folosească un scaun cu rotile pentru a se putea deplasa. Și-a concentrat apoi atenția exclusiv asupra dublării vocilor, exprimându-și recunoștința că accidentul vascular cerebral a dus la paralizie, în loc să-i răpească capacitatea de a vorbi.

Actorul a continuat să participe la conferințe de film și și-a publicat anul trecut memoriile, „Vagabond”, în care a vorbit deschis despre incidentul medical și despre recuperarea lui îndelungată.

„Dacă a fost ceva ce m-a marcat în urma acelui eveniment, a fost tocmai cât de remarcabil era faptul că eram încă în viață”, a spus Curry, potrivit revistei People.

Într-un omagiu adus săptămâna trecută, Michael McKean, partenerul lui Curry în comedia din 1985 „Clue”, a spus că actorul se afla într-o „stare fizică gravă”.

„Chiar și imobilizat într-un scaun cu rotile, a continuat să fie atât de drăguț și generos cu fanii săi”, a scris Susan Sarandon, partenera lui din „Rocky Horror”, care l-a descris pe Curry ca fiind „amuzant, sexy și original”.

Născut în 1946 în orașul Warrington, din nord-vestul Angliei, Curry a obținut primul lui rol după terminarea universității, apărând în producția londoneză din 1968 a musicalului rock „Hair”.

Colegul lui de distribuție, Richard O’Brien, l-a invitat să dea o probă pentru noul său musical, „The Rocky Horror Show”, film în care actorul a intepretat rolul lui iconic.

Printre rolurile lui de pe marele ecran se numără cel al clovnului sadic Pennywise în versiunea TV din 1990 a romanului „It” al lui Stephen King, cel al regelui Arthur în producția teatrală „Spamalot”, cel al lui Rooster în filmul muzical „Annie” din 1982, precum și apariții în „Home Alone 2”, „The Hunt For Red October” și „Scary Movie 2”.