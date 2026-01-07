Cauza morții actriței Brigitte Bardot, dezvăluită de soțul ei

Actrița franceză Brigitte Bardot, care a murit pe 28 decembrie, va fi înmormântată miercuri lângă mare, la Saint-Tropez. Înainte de acest moment, ultimul soţ al actriţei, Bernard d’Ormale, a dezvăluit ce boală i-a adus actriței sfârșitul și cum au fost ultimele luni din viața ei.

Brigitte Bardot a fost răpusă de cancer, a mărturisit Bernard d’Ormale pentru revista Paris Match, citată de News.ro.

El a mai dezvăluit că soția sa a fost internată de mai multe ori în spital.

„A rezistat foarte bine celor două operaţii suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Și asta era mai complicat, mai ales din cauza durerilor persistente de spate care o epuizau”, a spus Bernard d’Ormale.

Credinţa şi energia lui Bardot s-au pierdut pe măsură ce reabilitarea ei devenea mai dificilă.

În dimineaţa zilei de 28 decembrie, „o plenitudine, o linişte s-au aşternut pe chipul ei. Şi a redevenit extrem de frumoasă, ca în tinereţe. Nu ai fi crezut că are 91 de ani”, a spus soţul ei.

El a descris cu emoţie ultimele luni din viaţa actriței franceze, „cu care era totul sau nimic”.

Brigitte Bardot și-a pus amprenta asupra cinematografiei acum mai bine de jumătate de secol. A jucat în aproximativ 50 de filme.

Ultimul ei film a apărut în 1973. După ce a părăsit platourile de filmare, Brigitte Bardot și-a dedicat viața apărării drepturilor animalelor.

În ultimii ani, fosta actriță s-a remarcat mai mult prin luările de poziție de natură politică, legate de imigrație, feminism, vânătoare, unele dintre aceste declarații determinând acuze de rasism.