Cauza morții cântăreței Dolly Parton, dezvăluită

Vedeta muzicii country Dolly Parton a încetat din viață la vârsta de 80 de ani, după „o scurtă luptă împotriva cancerului”, au precizat reprezentanții artistei pentru presa americană, notează AFP.

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă împotriva cancerului, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, se arată într-un comunicat al reprezentanților săi transmis revistei People.

Tipul de cancer nu a fost dezvăluit.

Cântăreața a fost internată vineri, 21 august, la Centrul de Oncologie Vanderbilt-Ingram din Nashville, unde s-a stins din viață patru zile mai târziu.

Potrivit revistei People, Parton se confrunta cu probleme renale și autoimune înainte de decesul său.

„Iubita noastră Dolly Parton și-a dedicat viața și cariera aducând bucurie, râsete, speranță și integritate în tot ceea ce a atins. Generozitatea ei de neegalat a atins viețile a nenumărate persoane pe care nu le-ar fi întâlnit niciodată, și totuși era mereu acolo pentru a oferi o mână de ajutor”, se mai precizează în declarația reprezentanților artistei.

Anunțul făcut de nepotul lui Dolly Parton

Vestea privind decesul legendarei cântărețe americane de muzică country, interpreta unor piese celebre precum „Jolene” și „9 to 5”, a fost dată de familia sa.

„Tristețea ne cuprinde că nu mai suntem cu Dolly”, a spus Brian Seaver, nepotul lui Dolly Parton, într-un anunț video. „Dolly a trăit în lumină și se află, cu siguranță, în brațele lui Iisus.”

„Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase alături de Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-upul vostru, pe CD-urile voastre sau în playlistul de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a mai spus nepotul ei, în anunțul publicat pe contul de pe X al artistei americane, despre care se știa că era bolnavă de ceva vreme.

Soțul lui Dolly Parton, Carl Dean, pe care interpreta country l-a cunoscut la vârsta de 18 ani, a murit anul trecut.

Problemele de sănătate ale lui Parton, supranumită „regina muzicii country”, au ajuns pe prima pagină a ziarelor în toamna anului 2025. În 28 septembrie, ea a anunţat că nu va putea duce la bun sfârşit seria de şase spectacole programate pentru luna decembrie la Caesars Palace din Las Vegas, care fusese anunţată ca o revenire mult aşteptată pe scena concertelor.

Ce spunea Dolly Parton în ultimul interviu

În urmă cu doar câteva zile, cântăreața a a vorbit într-un interviu acordat revistei People despre starea sa de sănătate, pe fondul problemelor medicale cu care se confruntă și al morții soțului ei, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta s-a stins din viață în luna martie a anului trecut.

Parton a vorbit deschis despre durerea provocată de pierderea soțului și despre impactul morții lui Dean asupra sănătății sale mintale, mărturisind că s-a simțit „epuizată și sleită de puteri”.

„Mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora pur și simplu nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl”, a relatat ea. „Nu e ca și cum nu aș fi trecut prin perioade grele din punct de vedere al sănătății”, a continuat aceasta, amintind că la începutul anilor ’80 a fost „imobilizată timp de câteva luni din cauza unor probleme ginecologice”.

„Dar cred că, pentru că trăim într-o lume care funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu rețelele sociale, totul este amplificat în moduri în care nu era în urmă cu ani de zile. Obișnuiam să glumesc spunând că sunt Regina tabloidelor, dar acum cred că pot spune că sunt Regina rețelelor sociale și a inteligenței artificiale!”, a mai spus aceasta.

„Serios vorbind, chiar dacă încă mă vindec, încă muncesc”, a adăugat Parton într-o notă mai serioasă.

Dolly Parton a mai declarat revistei People că la acel moment lucra împreună cu mai multe companii pentru a crea „spectacole cu avataruri”, cu scopul de a le oferi fanilor experiențe noi.

Cu o carieră remarcabilă care s-a întins pe parcursul a câteva decenii, Parton este cea mai bine vândută artistă de muzică country din toate timpurile, cu peste 160 de milioane de albume vândute la nivel mondial, mai notează revista People.

Albumul ei de debut, intitulat „Hello, I’m Dolly”, a apărut în 1967, iar ulterior a lansat o serie de hituri, printre care „I Will Always Love You”, „9 to 5” și „Jolene”.